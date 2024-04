Red Bull decidió retener a Ricciardo en el equipo de Faenza para 2024 en lugar de optar por Liam Lawson, que demostró su valía cuando los sustituyó en cinco grandes premios la temporada pasada tras una lesión del australiano.

Sin embargo, en las primeras carreras de este año, Ricciardo se ha visto eclipsado por su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, que ha pasado dos veces a la Q3 y terminó octavo en Melbourne.

A Ricciardo , en cambio, le ha costado tomar velocidad, y empezó su carrera de casa en 18ª posición después de perder su vuelta más rápida por una infracción de los límites de la pista. Ha terminado los tres primeros eventos en las posiciones 13, 16 y 12.

Algunos medios de comunicación han sugerido que Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha dado a Ricciardo dos carreras más para demostrar su valía o arriesgarse a perder su asiento en favor de Lawson, aunque el austriaco ha negado las especulaciones.

Ricciardo insiste en que no presta atención a ese tipo de comentarios: "Llegué a este fin de semana, de verdad, honestamente, creyendo en el fondo que íbamos a tener un fin de semana muy, muy bueno", dijo en Australia.

"En cuanto al ruido, la gente me dice en los medios de comunicación: 'Ah, lo que ha dicho fulanito'.

"Obviamente, no es por faltarles al respeto, pero sé que estoy en este pequeño tipo de proceso o viaje en este momento. Y sólo necesito centrarme en mí mismo. Y creo que si dejo que entre el ruido, me va a distraer del camino en el que estoy. No he dejado que ninguna de esas cosas negativas se cuele".

Desfile de pilotos Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo admitió que había anticipado un mejor comienzo para 2024, especialmente después de haber tenido tiempo para ganar algo de impulso en la última parte del año pasado.

"No esperaba empezar la temporada así", dijo. "El año pasado, en Budapest, conduje el coche un día antes, y entonces superé a Yuki y tuve una carrera realmente fuerte - y sin conocimiento".

"Y luego teniendo una pretemporada completa y todo eso, y todas las carreras del año pasado, sinceramente pensé que este año empezaríamos mucho más fuertes".

"Así que está eso que no entiendo, no sólo yo, pero algunas personas se preguntan por qué. Creo que lo importante es que mantengo el rumbo. No es que tenga la cabeza llena de tonterías ni nada por el estilo. Sinceramente, me siento bien".

"Por desgracia, los resultados no me han hecho sentir muy bien. Pero en el fondo, al volante, sí me siento bien y emocionado y sólo quiero seguir compitiendo. Y estoy seguro de que voy a encontrar un poco más en mí mismo, y todavía creo que tal vez vamos a encontrar un poco de algo en el coche".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo sugirió que había aspectos positivos que extraer de la carrera de Melbourne, a pesar de terminar cuatro puestos por detrás de su compañero de equipo.

"Creo que hubo algunos momentos en los que parece más alentador", dijo. "Aún así, sigo teniendo algunos comentarios para el equipo, incluso cuando vamos rápido, creo que todavía hay algunas cosas que siento que me faltan. Pero sí, sin duda un poco más alentador, y sólo vamos a seguir aportando".

"Lo que obviamente quiero reiterar al equipo también es que no es una especie de cosa de confianza. No es como, '¿Qué demonios va a hacer este coche cuando frene o cuando gire?'"

"No es eso. Es simplemente que siento que muchas veces no soy capaz de llevar la velocidad, tal vez, y veo que Yuki es capaz de hacerlo. Así que a ver qué puedo hacer mejor. Y también estoy haciendo muchas preguntas al equipo. Así que es un proceso en dos partes".

Ricciardo espera que las futuras actualizaciones lo ayuden a sentirse más cómodo en el VCARB 01.

"Como he dicho, estoy haciendo muchas preguntas al equipo. Y creo que en las próximas carreras, más o menos en una o dos, iremos incorporando algunas piezas al coche".

"Espero que sea un cambio bastante rápido. Y antes de que te des cuenta, estaremos bien de nuevo. Y sé que lo dije en broma, ¡pero lo creo! Lo creo. Así que sí, esperemos que nos vaya bien".

