Ricciardo destaca que Verstappen ha "pulido" su agresividad

Daniel Ricciardo y Max Verstappen fueron compañeros en Red Bull desde 2016, cuando el neerlandés subió al 'equipo mayor', hasta 2018, cuando el australiano decidió buscar nuevos retos y probar con Renault.

Su marcha a la estructura de Enstone fue muy criticada, ya que algunos en el paddock decían que Ricciardo se marchaba para no plantar cara a Verstappen, que contaba con el apoyo de las altas esferas del conjunto de las bebidas energéticas.

Sin embargo, en esa etapa en la que compartieron garaje, el duelo estuvo igualado, y quizá fue el toque entre los dos Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2018 donde cayó la gota que colmó el vaso de la eterna sonrisa de la F1.

Ahora, varios años después, y con dos carreras deportivas bastante diferentes, Max Verstappen pelea por su primer título mundial contra Lewis Hamilton, quien solo perdió con Nico Rosberg a lo largo de la era híbrida.

La lucha por el campeonato es una de las más ajustadas y al límite de los últimos tiempos, con declaraciones subidas de tono y toques que han provocado graves accidentes a lo largo de todo el año, como en Silverstone y Monza.

Estas acciones pudieron ser consecuencia de la agresividad que siempre ha demostrado Verstappen en su trayectoria, algo que se repitió, una vez más, en el Gran Premio de Brasil, sacando de pista a Hamilton cuando le intentaba adelantar por el exterior de la curva 4.

Ricciardo lo vivió en sus propias carnes, aunque cree que ha mejorado en esta faceta desde sus inicios: "No sé si por haber sido su compañero de equipo tengo más conocimiento que el resto, pero pienso que todos sabemos cómo pilota".

"Siempre ha tenido una mentalidad de atacar, pero con el tiempo ha madurado y tiene menos accidentes, como le pasaba en su primer año", dijo el de McLaren.

"Ha pulido esa agresividad, aunque aún la tiene. No sé si la maniobra en Interlagos fue correcta o no, pero luchando por una victoria y por el campeonato, obviamente vas a tratar de luchar lo máximo posible y hacer todo para mantener el liderato. Uno se llevó fuera del circuito a otro, así que, tal vez, fue más allá del límite", comentó Ricciardo.

A pesar de elogiar el avance en esta faceta de Verstappen, el australiano aún sigue pensando que mantiene su esencia: "No creo que nada haya cambiado con el tiempo. Como ya he dicho, desde su primer año, ha madurado, pero no ha modificado el enfoque, y eso es lo que siempre he respetado de él, y es que sabes que si compites contra él, será duro".

"Voy a mantenerme al margen de lo que pasó en Brasil, ambos se fueron por fuera, así que podría decir que fue demasiado al límite, aunque sigue con su misma visión de siempre", finalizó.