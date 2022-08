Ricciardo disfrutó el "dos por uno" a los Alpine en Hungría

Cargar reproductor de audio

Daniel Ricciardo salía noveno en Hungría después de una decente sesión de clasificación, pero cayó hasta la 15ª plaza final, después de haber recibido una penalización de cinco segundos por provocar una colisión con Stroll.

Su adelantamiento a los pilotos de Alpine llegó cuando Esteban Ocon salió de boxes y se metió de lleno en la lucha por la posición con Fernando Alonso. Ricciardo pudo pasar a ambos pilotos cuando se fueron largo en la curva 2 mientras el francés vigilaba al asturiano.

Sin embargo, fue un raro momento positivo y el piloto de McLaren admitió que había sido frustrante salir del top 10 según avanzaba la carrera.

"Esas carreras no son divertidas, por supuesto, cuando vas hacia atrás", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por el GP de Hungría.

"Creo que hubo un momento en el que hice el doble adelantamiento a los Alpine, y me dije: ¿tal vez tendremos algo aquí? Pero aún era pronto. Eso fue un subidón. Eso me dio algo de emoción este domingo".

"Fue la única charla por radio que tuve, porque desgraciadamente íbamos hacia atrás la mayor parte del tiempo. Y sí, me animó un poco. Podía ver cómo se desarrollaba, sabía que Alonso estaba sufriendo un poco con los duros. Y vi a Ocon salir de boxes".

"Y yo estaba en plan: 'bien, quizás luchen'. Y pensé que podría pasar a uno de ellos. Pero entonces les vi derrapar, derrapar y derrapar. Y pensé que quizás podía con los dos, y lo hice. Sí, un dos por uno no es común. Así que pensé que al menos saldríamos por la tele".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

El choque con Lance Stroll llegó cuando hicieron sus segundas paradas a la vez en la vuelta 46. El canadiense optó por el neumático blando mientras que Ricciardo cambió a duros. Stroll sufrió un trompo cuando se tocaron, y Ricciardo le dijo a su equipo que "no había manera de que pudiera parar eso".

El australiano admitió que supo enseguida que estaba en una batalla perdida de antemano dada la diferencia en la elección de neumáticos.

"Para ser sincero, tan pronto como escuché que salía de boxes con blandos, pensé 'oh no, esto va a ser difícil'", dijo.

"E incluso vi su tracción al salir de la curva 1. Y, sinceramente, no quería entrar en la curva 2 junto a él, porque sabía que me pasaría por el exterior".

"Y sentí que incluso había frenado antes, porque sabía que si entraba fuerte, iba a hacer exactamente lo que hice. Sentí que le daba margen y aún así no era suficiente. Tan pronto como giré, sentí que bloqueaba y sabía exactamente lo que iba a pasar. Así que, obviamente, no hubo problema con la sanción. Fue completamente justa".

Ricciardo se disculpó con Stroll en parque cerrado: "Le vi de inmediato. Se dio cuenta enseguida, y dijo: 'sí, lo sé, el neumático duro fue un desastre'. Y nos reímos un poco".

"Pero, obviamente, eso no cambia lo que pasó, simplemente no era el neumático adecuado. Por desgracia, no funcionó. Puedes lograr algo de tiempo y luego, con las banderas azules, se pierde. Así que simplemente nunca se activó".

"El medio estaba bien, pero era difícil a veces. Y el blando al principio no era nada".

Por último, respecto a las vacaciones, dejó un último mensaje: "Feliz de tener un descanso. Pero sí, no han sido los seis meses que quería".

