Ricciardo, los fantasmas de McLaren y su depresión por su familia

La Fórmula 1 puede ser muy cruel. Ni siquiera un valioso cuadro de honor protege a ningún piloto de las críticas y, a veces, de las opiniones agudas, como bien saben los grandes campeones que, en su parábola descendente, han tenido que aceptar juicios muy diferentes a los que estaban acostumbrados a recibir.

A sus treinta y tres años, Daniel Ricciardo ya ha dado y tenido mucho de la Fórmula 1, 222 carreras corridas, 8 victorias, 3 poles y 32 podios. Pero al pensar en Ricciardo, surge un sentimiento común, incluso en el paddock, una sensación de insatisfacción por lo que podría haber sido pero que de repente se detuvo el día del fichaje del australiano por Renault y, sobre todo, por McLaren.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Al evaluar lo que Daniel ha conseguido hacer desde que está en McLaren, surgen más o menos las mismas valoraciones, incluso entre los iniciados: "No se puede explicar", "Es extraño", "No es posible".

Y sin embargo, después de un año y medio, la situación sigue siendo, en promedio, la misma, con Lando Norris al frente y Ricciardo persiguiéndolo, con una diferencia a veces pequeña y a veces casi difícil de creer. Y cuando las cosas toman ese camino aumentan las dudas sobre el futuro, y esta historia no es una excepción.

Ricciardo tiene un contrato con McLaren que expira a finales de 2023, por lo que todo debería ir bien, según han confirmado Zak Brown, Andreas Seidl y el propio Daniel. Pero, ¿lo será realmente? Motorsport.com se reunió con Ricciardo para hablar de todo esto.

Daniel, ¿todavía sientes la alegría de conducir un coche de F1?

Sí. Sinceramente, la alegría de estar en la pista y competir es mayor que nunca. Pero si me dijeras 'Daniel, vamos a quedarnos en Le Castellet después del fin de semana de la carrera porque tienes que hacer 200 vueltas de test solo', pues digamos que no me emociono mucho, vivo esperando que se apaguen las luces y empiece la competición, y ese es el momento que más alegría me da".

¿Qué ha cambiado en comparación con hace diez años, cuando llegaste a la Fórmula 1?

"Cuando estás al principio, en tu primera temporada, incluso la oportunidad de probar te emociona, pero básicamente siempre me ha fascinado la lucha, el enfrentamiento. Digamos que cuanto más viejo me hago, más me gustan los domingos, y cuanto más cerca está el arranque más aumentan las mariposas en mi estómago".

Daniel Ricciardo, McLaren, sulla griglia con un ingegnere della squadra di Woking Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Por culpa de la Covid te viste obligado a no poder volver con tu familia en Australia durante casi dos años. ¿Qué impacto tuvo esto?

"Pasé 21 meses fuera de casa y fue difícil. Estoy muy unido a mi familia, mis padres y abuelos están envejeciendo, y pasé por momentos tristes, no fue fácil. No hasta el punto de no poder seguir, pero con el tiempo empiezas a darte cuenta de que te falta algo. Cuando gané el año pasado en Monza, me hubiera gustado celebrarlo con mis amigos y mi familia, pero obviamente no fue posible.

Pasemos al monoplaza de 2022. Ha pasado la mitad de la temporada, ¿ha sido alguna sorpresa en cuanto a la conducción o todo ha sido como esperaba?

"No sabía qué esperar. Sabía que iba a ser un monoplaza más rígido, y sabía que no podríamos hacer uso de los límites como el año pasado. Pero cuando lo conduje por primera vez en Barcelona me sorprendió positivamente, había más agarre del que esperaba. El rendimiento fue mejor de lo esperado, pero no esperaba tener que lidiar con el porpoising, que ni siquiera sabía lo que era. Y en las pistas donde este problema era más fuerte, admito que pensé 'bueno, prefiero conducir el coche del año pasado'".

Una pregunta que mucha gente se habrá hecho. El año pasado, Lando tenía la ventaja de conocer bien tanto el equipo como el coche, pero este año se parte de la misma base. Sin embargo, la brecha con su compañero de equipo sigue ahí. ¿Cómo es posible?

"Es cierto que el coche es completamente diferente al de 2021, como impone el reglamento, pero hay algo, como una especie de ADN del equipo, que sigue ahí. Algunas de las cosas del año pasado con las que tuve problemas también están presentes en este coche, así que todavía estoy tratando de entenderlo y pienso que lo estamos haciendo mejor".

"Obviamente he intentado describir todo lo que he podido, explicando cómo se comporta el monoplaza, pero para entender realmente dónde está el problema necesitas la ayuda de los ingenieros y las herramientas que tenemos a nuestra disposición, porque puede ser algo de aerodinámica, de geometría, ¿me entiendes?"

Lando Norris precede Daniel Ricciardo: è una costante in McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Creo que empezamos a entender mejor de qué se trata, y Lando también se queja de ello, sólo que probablemente se ha acostumbrado con el tiempo y se maneja con ello. Ha habido días en los que he estado ocho décimas por detrás de él, y francamente no creo que esto sea posible, no creo que haya otro equipo en el que haya tal margen entre los dos pilotos, es una diferencia demasiado grande. Por mi parte, estoy dando todo lo que puedo, y empiezo a pensar que nos estamos acercando a una solución.

¿Qué tan frustrante es escuchar rumores poco tranquilizadores en el paddock sobre tu futuro? Todavía tienes contrato para el año que viene, por lo que todo debe estar claro y definido, pero al mismo tiempo, también sabe que cuando hay rumores tan persistentes no siempre son necesariamente especulaciones.

"Es una de esas situaciones en las que cuanta más gente habla, más aumenta la historia, y cada uno le da su propio giro. Por eso antes del Gran Premio de Francia quería dejar las cosas claras, conozco mi futuro y quería hacer una declaración oficial para decir: me quedo en la Fórmula 1 con McLaren".

¿Así que estará en el inicio del próximo Campeonato Mundial de Fórmula 1 al volante de McLaren?

"Sí.

En los últimos cinco años ha cambiado tres equipos. ¿Es cierto que cada equipo tiene su propia alma, diferente a la de los demás? ¿Se siente ahora plenamente integrado y apoyado?

"Sí. Y creo que me quedaré con McLaren durante mucho tiempo. Hay mucha gente en el equipo que ha estado trabajando horas extras para ayudarme a intentar entender mejor el coche, para intentar hacerme ganar con este coche. Así que el equipo ha puesto mucho esfuerzo y energía en esto. Es un reto, no sólo para mí, todos en el equipo quieren volver a ganar, y por mi parte quiero perseguir este reto, quiero asumirlo. No quiero cambiar de aire, quiero que todo lo que estamos trabajando funcione al final.

¿Intentas sentir el monoplaza como "tuyo"?

"Sí. Tiene que ser parte de ti, tienes que estar conectado de alguna manera".

Tanto el año pasado como esta temporada se habló mucho de sus problemas de sensación con el monoplaza. ¿Puedes decirnos si es una cuestión de dos o tres décimas que, en última instancia, proviene de tus sensaciones con el coche, o es algo más grande?

"Creo que es algo relativamente pequeño, pero a veces tiene un gran efecto en el cronómetro. Es como bailar con una pareja, si no estás sincronizado, no puedes bailar. Así que si me siento un poco desubicado con la máquina, no siento que pueda hacer todo lo que podría y me gustaría. No es una excusa, pero es la sensación que intento perseguir, y es algo que todavía no encuentro'.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Después de un año y medio, ¿tienes suficiente energía para seguir adelante?

"Sí, absolutamente. Cuando obtienes buenos resultados es más fácil gestionar tu energía, pero cuando pasas por momentos como el que estoy viviendo, fortalecen tu carácter. No quiero sonar arrogante, pero el año pasado en Monza fue una carrera fácil para mí, y además divertida en la que no hubo problemas"

Más allá de la especulación y de cuál será su futuro deportivo, ¿ha pensado seriamente en lo que haría cuando ya no esté en la Fórmula 1?

"Soy consciente de que no voy a estar en este paddock para siempre, así que en algún momento tendré que empezar a hacer algo diferente. He pensando ¿qué me gustaría hacer en algún momento? Pero no de tal manera que empiece a hacer algo concreto, por ahora sólo he estado imaginando lo que me gustaría hacer".

"Al final, son pensamientos rápidos, lo que realmente tengo en la cabeza cada día es seguir haciendo lo que hago. Me sigue apasionando, me lo dice la cabeza, me lo dice el instinto, me lo dice el corazón, y por mucho que haya días malos que duelan, al final siempre prevalece un deseo: quiero hacerlo, puedo hacerlo, sé que puedo y creo en ello. Y mientras siga sintiendo esta sensación, espero seguir aquí".