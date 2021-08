Ricciardo admite que sus charlas con Ferrari "nunca llegaron lejos"

Ricciardo había sido mencionado como candidato a sumarse a Ferrari después de anunciarse en mayo de 2020 que Sebastian Vettel no seguiría con el equipo italiano en 2021. Sin embargo, fue Carlos Sainz quien firmó con Ferrari y Ricciardo lo terminó haciendo por McLaren para esta temporada.

El propio australiano reveló luego de poner la firma en el equipo de Woking que el acercamiento con Ferrari había sido real, tanto el año pasado como en temporadas anteriores, pero en una entrevista exclusiva con Motorsport.com Italia, Ricciardo aclaró qué tan cerca estuvo en verdad de llegar a Maranello.

"Estuve (en contacto), pero nunca sentados al otro lado del escritorio con un papel, nada de eso", dijo Ricciardo. "Alguna pequeña charla, seguro. Algunas conversaciones de pasada, pero nunca hasta el punto de redactar, ya sabes, contratos. Nunca llegamos tan lejos. Así que, por supuesto, hablamos, pero digamos que no llegamos al segundo paso".

Ricciardo agregó que se sintió especialmente atraído por Ferrari por el buen rendimiento que tenía el equipo cuando luchaba contra Mercedes en años pasados, y también por sus raíces italianas, ya que su padre nació en ese país. De todos modos aclara que vestirse de rojo nunca fue un sueño en particular para él.

"En mi cabeza una de las opciones. Quiero decir, especialmente cuando el equipo estaba luchando por el campeonato, ya sabes, los años con Seb (Vettel). El equipo estaba en un buen lugar. Así que seguro que ellos y Mercedes eran los otros dos equipos fuera de Red Bull durante un periodo de tiempo, que eran los únicos equipos realmente deseables".

"Pero traté de no apegarme demasiado a la emoción, digamos, con lo italiano y las raíces. Hay fotos mías de niño con una camiseta de Ferrari, que por supuesto me compró mi padre. Son un equipo increíble. Y los respeto mucho. Pero mi sueño era estar en la F1. No era estar con Ferrari. Si ocurriera, hermoso, pero si no, ya estoy muy feliz con donde llegué", finalizó.