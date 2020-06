Ricciardo: podría haber perdido el asiento de McLaren sin firmar pronto

Ricciardo firmó con McLaren el mes pasado en una semana alocada en la que Ferrari anunció que Vettel no seguía en 2021 y que le sustituiría Carlos Sainz. Eso dejó un puesto libre en McLaren, que Ricciardo ocupó de inmediato.

Muchos se preguntaron por qué el australiano no esperó a ver cómo va la temporada 2020 en lugar de jugársela a decidir con tanto tiempo.

Sin embargo, Ricciardo dice que habría necesitado uno o dos meses del nuevo campeonato para tener una visión clara, y que por lo tanto no tenía sentido retrasar su decisión.

"Creo que obviamente el anuncio de lo de Vettel con Ferrari provocó todo", dijo Ricciardo al podcast de la F1. “Y luego las cosas se empezaron a mover bastante rápido con Carlos y todo lo demás".

"Aunque parecía que había tiempo, en realidad no creo que lo hubiera, no se podía esperar".

"Todo esto pasó por mi cabeza: si empezáramos a correr en julio, que entonces no estaba 100% claro, en la primera o segunda carrera no ibas a descubrir nada".

"Probablemente hasta agosto o quizás septiembre no ibas a saber realmente dónde están todos, y sentí que entonces sería demasiado tarde para conseguir algo que estabas buscando".

Ricciardo admitió que no fue una decisión fácil cambiar Renault por McLaren, y que el rendimiento de 2019, además del potencial del coche que tendrá motor Mercedes el próximo año, le hizo decantarse.

"Obviamente si un equipo te llama, dado que no hay carreras de momento, te tienes que basar en lo que viste el año anterior, y pensar en lo que te emociona más".

“Obviamente, si pienso en el año pasado, que es nuestra mejor referencia por ahora, fueron el equipo que hizo más ruido".

“Mercedes volvió a ganar el mundial, pero para la mayoría estaba claro que McLaren era el equipo que dio el mayor paso adelante. Fue un año muy esperanzador para ellos, y en eso me basé".

“Y luego también influyó el futuro, ya que tendrán otro motor en 2021. Pero de ninguna manera fue una decisión fácil, y no tener una referencia de 2020 fue bastante complicado".

Cuando se le preguntó cuál había sido la clave de su elección, añadió: "Seré sincero, no hubo un factor decisivo".

“Fue muy diferente a la situación con Red Bull [en 2018]. Sentía que mi ciclo en Red Bull había acabado. Estuve allí mucho tiempo, lo intentamos y lo intentamos, y ganamos carreras, pero no el campeonato".

"Entonces fue como 'OK, necesito un cambio'. Esta vez no diría que fue tan claro, porque no logramos lo que queríamos en 2019, pero tampoco esperaba ganar. De ninguna manera fue fácil elegir, y el tiempo dirá si hice bien".