Ricciardo hará una cobertura "alternativa" del GP de Canadá para ESPN

Ricciardo se unirá al actor cómico Will Arnett, nacido en Toronto, en la carrera de Montreal y en transmisiones similares de las carreras de Austin y Las Vegas más adelante en el año.

El programa, que se llamará The Grandstand with Daniel Ricciardo and Will Arnett, comenzará a las 13.55, hora del Este, el día de la carrera de Montreal. Se emitirá en paralelo a la cobertura en directo de la carrera en ABC.

Ricciardo y Arnett hablarán de la carrera en directo, con la ayuda de invitados especiales.

"Va a ser divertidísimo", dijo Ricciardo. "Como se puede esperar , Will y yo vamos a divertirnos con el programa, pero esperamos que se sientan como si estuvieran viendo la F1 con tus amigos".

"Tendremos invitados increíbles, muchas risas y, con un poco de suerte, acercaremos a los aficionados un poco más al deporte que tanto amo. Abróchate el cinturón, América".

Daniel Ricciardo, tercer piloto de Red Bull Racing, con la actriz Heidi Berger Foto de: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Arnett, más conocido por las series de televisión Arrested Development y 30 Rock, tiene un gran interés por el automovilismo. En el pasado ha recibido a Mika Hakkinen en su podcast.

"Cuanto más aprendo sobre la F1, más me intriga", afirma Arnett. "La oportunidad de trabajar con Mika en mi podcast fue fantástica, y tengo muchas ganas de hacer este programa con Daniel. Nos vamos a divertir, y los espectadores también".

ESPN cree que la popularidad de Ricciardo en Estados Unidos, fomentada por su papel protagonista en Drive to Survive, dará sus frutos.

"A medida que la popularidad de la F1 sigue creciendo en Estados Unidos, nos complace ofrecer a los aficionados otra forma de disfrutar de este deporte, y una manera de que los nuevos aficionados aprendan más sobre él", dijo Kate Jackson, vicepresidenta de producción de ESPN.

"La efervescente personalidad de Daniel resonará en televisión, al igual que sus conocimientos prácticos".

"Y estamos encantados de trabajar con Will. Aportará la perspectiva de un apasionado de la F1 a las transmisiones, así como su forma única y humorística de apreciar la F1. Será una gran combinación".

El programa está siendo coproducido con ESPN por Omaha Productions, de la leyenda del fútbol americano Peyton Manning, y es similar en concepto a un programa alternativo de Monday Night Football que el propio Manning presenta, y que se conoce coloquialmente como el "Manningcast".

"Es fantástico colaborar con ESPN para extender el formato 'megacast' a la F1", declaró Manning. "Estamos entusiasmados de hacer este proyecto con Daniel y Will.

"Son buenos amigos que aportarán experiencia y diversión a la transmisión".

