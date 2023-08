Ricciardo destaca la importancia de volver antes del receso de la F1

Hace unas semanas, Ricciardo era considerado como el posible sustituto de Nyck de Vries en el equipo de Faenza, y se esperaba que el neerlandés tuviera una última oportunidad de demostrar su valía en las carreras europeas hasta Spa.

Pero de Vries fue descartado después del Gran Premio de Gran Bretaña, y Ricciardo tomó rápidamente su asiento para Hungría y Bélgica, con poco tiempo para prepararse.

Aunque el momento no fue el ideal, Ricciardo cree que esas carreras le sirvieron como plataforma de lanzamiento de cara a la segunda mitad de la temporada.

"Cuando me llamaron, en mi cabeza pensaba: 'Oh, ok, pensé que probablemente esperaríamos a las vacaciones de verano", dijo el australiano.

"Pero en realidad estoy muy contento de haber tenido estas dos (carreras) antes del parón, porque me da algo en lo que ciertamente pensar, construir, lanzar algunas preguntas al equipo".

"Creo que vamos a llegar a Zandvoort mucho mejor preparados que si Zandvoort fuera mi primera carrera, y creo que esto nos ayudará a afrontar mejor la segunda parte de la temporada".

"Obviamente, sé en qué estado de forma me encuentro, así que ahora puedo trabajar durante las vacaciones de verano. Mientras todo el mundo está tomando piñas coladas, yo estaré en el gimnasio".

Ricciardo dijo que se sentía mejor de lo esperado después de su carrera de regreso en Hungría, donde las condiciones de calor y el dibujo de la pista supusieron un desafío físico. No obstante, admite que aún le queda trabajo por hacer.

"Voy a utilizar este tiempo para ponerme al día, desde el punto de vista físico", dijo cuando Motorsport.com le preguntó qué podía lograr durante el descanso.

Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04 Foto: Erik Junius

"Obviamente mi forma física en carrera no es la de los demás pilotos. Pero probablemente lo que más me alegró fue cómo me sentí después de la carrera (de Hungría), me sentí mucho mejor de lo que pensé que me iba a sentir".

"Por supuesto, siempre puedo mejorar. Así que voy a aprovechar el parón para entrenar y, por supuesto, intentar disfrutar de unas pequeñas vacaciones. ¡Pero he estado seis meses de vacaciones!"

"Lo utilizaré para entrenar, porque Zandvoort también es muy físico. Es muy duro para el cuello, es rápido. Así que me aseguraré de que estoy haciendo eso".

"Si estoy en forma físicamente, entonces creo que mentalmente todo se siente más fácil al llegar a un fin de semana, como si hubiera menos preguntas que responder".

Después de terminar 16º en la carrera de Spa, Ricciardo admitió que no podía esperar que todo encajara rápidamente, incluso después de un período relativamente corto fuera del cockpit.

"Hace nueve días, nunca había conducido este coche", dijo.

"Así que cuando pongo todo en perspectiva, creo que estamos bien. Y por lo que tengo entendido, creo que las pocas vueltas que dimos hacia el final con aire libre tuvimos un ritmo decente".

"Así que probablemente no sea tan malo. Pero ahora que he vuelto al deporte, que tengo el gusto, quiero asegurarme de patear culos".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!