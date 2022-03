Ricciardo: McLaren está en una buena posición base para la F1 2022

Cargar reproductor de audio

George Russell, de Mercedes, ha señalado a McLaren y Ferrari como los dos equipos a los que hay que seguir de cerca en las primeras carreras, ya que admite que los actuales campeones de constructores están un paso por detrás en este momento después de lo visto en los primeros días de test.

Pero a pesar de que los equipos aún no han empezado a explorar por completo el potencial de rendimiento de sus coches, Daniel Ricciardo dijo que hay un sentimiento subyacente de optimismo sobre el nuevo MCL36, aunque ahora mismo no podría decir quién tiene el coche más veloz.

"Es difícil cuantificar quién está por delante en este momento", dijo. "Una de las cosas que quieres son las vueltas y nosotros [él y Lando Norris] hemos tenido días con más de 100 vueltas, así que estamos en una buena posición desde ese punto de vista con la fiabilidad, y cuantas más vueltas demos, más cosas podremos probar y aprender del coche".

"Creo que estamos en una buena posición desde ese punto de vista. Y parece que estamos en la punta de los tiempos”, expresó el aussie cuando el equipo se instaló al frente el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana.

"Pero no creo que Mercedes o Red Bull hayan hecho realmente todavía algo que muestre su potencial, así que no me fijo demasiado en los tiempos. Ferrari, creo que parecen sólidos. Parecen consistentemente buenos”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"No quiero dar demasiada importancia a esto todavía porque aún es pronto y tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Creo que definitivamente hay algunas cosas buenas que siento en el coche, pero también algunas cosas que tenemos que trabajar, pero creo que empezamos con una buena base”.

Ricciardo dijo que el sólido funcionamiento durante los dos primeros días de la prueba ya había dejado a McLaren con la sensación de que entendía los puntos fuertes de su paquete, por lo que ahora podría centrarse en las áreas en las que siente que necesita pulir.

"Me siento bastante cómodo en el coche", dijo. "Creo que sólo estamos tratando de averiguar todavía donde creo que ya conozco nuestros puntos fuertes”.

"Así que ahora sólo estamos trabajando en los puntos débiles desde el punto de vista de la conducción y la configuración. Así que hay mucha información que proporcionar al equipo”.