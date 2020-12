Ricciardo elige a los mejores pilotos de 2020... y se incluye

Uno de los grandes protagonistas de la última temporada de Fórmula 1 tras lograr dos podios con Renault, el australiano Daniel Ricciardo, que se marcha a McLaren en 2021, eligió a los cinco mejores pilotos de 2020.

En la lista elaborada para el podcast In the Fast Lane, el ex de Red Bull se incluye a sí mismo en el top 3 y coloca a Lewis Hamilton como el 'hombre a batir'. La segunda posición fue para su ex compañero Max Verstappen, que sigue en el equipo de las bebidas energéticas.

Las dos últimas posiciones crearon dudas en el australiano, como explicó el propio piloto: "En cuanto a la velocidad, Charles Leclerc está ciertamente ahí, pero a veces aún comete algunos errores".

"Para una temporada completa, podría elegir a Pierre Gasly. Charles 'tiene más', pero si repasas 2020... De todos modos, elijo a Leclerc. Pongo a Charles cuarto y ya sabrás quién es mi quinto elegido: Gasly".

Ricciardo también citó una conversación con el sueco Marcus Ericsson, ex compañero de equipo de Leclerc en Alfa Romeo: “Marcus dijo algo que a un piloto nunca le gusta decir. Lo que dijo viene a significar que a veces simplemente no sabía cómo Charles podía hacer eso que lograba".

"Como piloto, a veces haces una vuelta muy buena, pero luego ves que tu compañero de equipo es tres décimas más rápido y te preguntas cómo ha sido posible", explicó Ricciardo.

Antes de empezar la temporada, tras el vaivén que provocó la no renovación de Vettel por parte de Ferrari, Ricciardo firmó como futuro piloto de McLaren. Luego Renault mejoró, pero siempre se mostró confiado en que había tomado la decisión correcta.

Finalmente, pese a sus dos podios (y otro de su compañero Esteban Ocon), McLaren logró ser tercero en el campeonato de constructores, es decir, 'el mejor del resto'. El australiano confía plenamente en el proyecto y los de Woking tienen altas expectativas con él para llenar el vacío que dejará Carlos Sainz.

La de 2021 será la undécima temporada de Ricciardo, y McLaren su cuarto equipo diferente. Hasta ahora acumula 7 victorias, 3 pole positions, 15 vueltas rápidas y 31 podios.

