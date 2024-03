Ricciardo quedó "enojado" tras su clasificación en Bahréin

RB estaba llamado a ser uno de los equipos revelación de 2024, tras un buen final de campaña en 2023 bajo su anterior denominación de AlphaTauri.

Y aunque Ricciardo había restado importancia a las expectativas en torno a su nuevo equipo antes del evento de Sakhir, RB demostró ser un aspirante a la Q3 después de que Yuki Tsunoda y Ricciardo se clasificaran 11º y 14º respectivamente.

Tsunoda, en particular, tenía derecho a sentirse molesto tras no pasar el corte por apenas 0,007s, mientras que Ricciardo, a 1,5 décimas del top 10, admitió que no consiguió una vuelta óptima con el VCARB 01.

"Estoy decepcionado por no haberlo hecho bien, porque para eso es la clasificación. Y tienes que hacerlo bien cuando cuenta, así que estoy un poco enojado conmigo mismo", dijo.

"No conduje una mierda ni nada, pero nunca crucé pensando: 'Sí, hice una vuelta limpia'".

"Siempre había partes de la pista en las que sabía que había tiempo, pero nunca era capaz de conseguirlo. Incluso si mejoraba un poco, probablemente perdería algo en la siguiente curva".

"Pero teniendo a Yuki en 11ª posición, sentimos que si hacemos como una gran vuelta, la Q3 es posible. Pero por lo demás, estamos probablemente alrededor de esa zona de los 12 primeros, así que creo que es donde estamos por ahora."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, en el pit lane Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Ricciardo todavía confía en que él y Tsunoda puedan colarse entre los 10 primeros en la carrera, en lo que se perfila como una batalla extremadamente competitiva por las posiciones de puntos más bajas.

"Sí, definitivamente creo que todavía podemos hacerlo", dijo el piloto de 34 años. "Todo está reñido, así que hay mucho en juego".

"Si tienes esa décima extra en carrera para gestionar mejor los neumáticos, entonces puedes estar luchando por los puntos".

"No hemos estado tan mal en las tandas largas, así que hay cierto optimismo de que podamos acercarnos a la cabeza.

"Y es la primera carrera, puede pasar cualquier cosa. Algunos (delante) podrían emocionarse...".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!