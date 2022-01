Ricciardo buscó "hacer una declaración" al ganar en Monza

Ricciardo se unió a McLaren procedente de Renault con un contrato de tres años a partir de 2021, pero le costó lograr un buen rendimiento con el equipo al principio, lo que llevó a que su compañero de garaje, Lando Norris, anotara la mayoría de los puntos de la escudería.

Pero Ricciardo se recuperó tras el receso de verano para conseguir una dominante victoria en el Gran Premio de Italia en Monza, lo que supuso el primer triunfo de McLaren desde Brasil 2012.

Ricciardo había estado batallando en la parte delantera de la parrilla durante todo el fin de semana, clasificando quinto antes de terminar la carrera sprint en tercer lugar. Comenzó segundo el gran premio por una sanción a Valtteri Bottas y tomó el liderazgo en la salida para liderar todas las vueltas, excepto cinco, de camino a la victoria, marcando la vuelta rápida mientras tomaba la bandera a cuadros.

La actuación fue seguida por un memorable mensaje de radio de Ricciardo, quien dijo que "nunca me fui" sino que simplemente "me aparté por un tiempo".

Ricciardo explicó que su mensaje de radio se le ocurrió "en el momento", y que era una cita de una película que había compartido previamente con su anterior entrenador personal, pero que se relacionaba con el significado de hacer una declaración con su actuación en Monza.

"Creo que es de una película en la que dice: 'Nunca me fui, sólo me aparté' o algo así, a veces bromeábamos con eso", dijo Ricciardo en un encuentro con medios al final de la temporada entre los que estuvo Motorsport.com.

"Pero supongo que lo de 'nunca me fui', era parte de eso. Pero no es que lo estuviera planeando".

"Quiero decir que puede que haya dudado, porque no quería ser como Valtteri con eso de 'a quien corresponda'. No quería que quede como '¡que se joda todo el mundo!"

"Pero definitivamente sentí que había un montón de gente que me había descartado y también ese fin de semana, algo estaba sobre mí. No me sorprendió el resultado".

El inicio del Gran Premio de Italia de F1 2021 en Monza. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Incluso con la vuelta más rápida en la última vuelta. Había un montón de cosas que quería poner ahí fuera y yo era como, yo sólo quería hacer una declaración".

"Así que al final, fue 'nunca me fui', pero todo el fin de semana, sentí que cada día estaba haciendo algún tipo de declaración a mí mismo por lo menos".

Ricciardo consiguió superar a Norris en la segunda mitad de la temporada (65 a 47 en los puntos), recuperándose de lo que él mismo calificó como un comienzo de año "casi ridículo".

Pero el australiano dijo que se sintió en paz con la forma en que la temporada había comenzado cuando llegó el receso de verano, y estaba en un lugar muy diferente cuando la acción se reanudó en Bélgica a finales de agosto.

"Recuerdo que volando de vuelta (después de Hungría) me sentí en paz por tener el tiempo libre y volver a Europa", dijo Ricciardo.

"Sentí que el descanso me dio lo que necesitaba. Y realmente me sentí diferente al subirme al coche en Spa. Me sentí liviano de nuevo".

"La primera mitad de la temporada, supongo que me estaba pesando. Y sentí que me había librado de mucho de eso, lo que fue bueno para mí".