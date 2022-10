¿Ricciardo a Red Bull en la F1 2023? "Son rumores por ahora"

Cargar reproductor de audio

Ricciardo ha estado considerando sus opciones de futuro después de confirmar en agosto que dejaría McLaren al final de la temporada, un año antes del final de su contrato.

El ganador de ocho grandes premios de F1 ha aceptado desde entonces que no correrá en la categoría el próximo año, pero se lo ha relacionado con un posible papel de piloto de reserva.

Durante la transmisión de Sky Sports de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, se sugirió que Ricciardo podría volver a su antiguo equipo Red Bull como piloto de reserva.

Preguntado tras la sesión si tenía un acuerdo para convertirse en piloto reserva de un equipo la próxima temporada, Ricciardo respondió: "No lo tengo, no lo tengo. Por ahora, todo son rumores".

"¿Estoy hablando? Sí. Pero todavía no hubo un bolígrafo en el papel ni nada de eso".

Ricciardo dijo que "estaré por aquí", ya que "todavía tengo ambiciones para 2024", cuando buscará hacer un regreso a tiempo completo a las carreras.

"Así que no me desconectaré completamente del deporte, pero obviamente nada está garantizado para 2024", añadió. "no tengo un asiento para decir decir que definitivamente voy a conducir".

"Pero seguiré por aquí e intentaré ponerme a trabajar para estar de vuelta".

Cuando se anunció la salida de Ricciardo de McLaren, varios equipos todavía tenían asientos vacantes para 2023, pero el mercado de pilotos se ha movido desde entonces y los espacios se han llenado.

Con Williams revelando el sábado que planea alinear a Logan Sargeant en 2023 si logra los puntos suficientes para una superlicencia de la FIA, ahora Haas es el único equipo con un asiento libre.

Pero Ricciardo pareció distanciarse de la posibilidad de cambiar al equipo estadounidense al decir: "Con lo que hay actualmente, siento que es mejor seguir con el plan que tengo y aspirar a otra cosa".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La IndyCar no es opción para Ricciardo

Ricciardo ha abrazado la cultura estadounidense durante el fin de semana de Austin, entrando en el paddock a caballo el jueves con una chaqueta con el diseño de la bandera del país.

Esto provocó que Romain Grosjean, ex piloto de Fórmula 1, tuiteara que Ricciardo estaba "hecho para la IndyCar", donde él mismo hizo un exitoso cambio a la serie norteamericana el año pasado después de dejar la F1.

Pero cuando Motorsport.com le preguntó si consideraría dar el salto a la IndyCar, Ricciardo respondió: "A la mierda. Los óvalos me dan miedo".

"Mi carrera de Fórmula 1 no ha terminado, así que eso es realmente como lo primero y lo más importante. No quiero desviarme, diría que principalmente por esa razón. Pero también los óvalos, no".

"Hace diez años, habría dicho que sí. No me importa admitir que no me gustan los óvalos".

Añadió que incluso un programa de circuitos mixtos y callejeros no le interesaría, sobre todo porque sigue decidido a mantenerse dentro del mundo de la F1.

"Parecen divertidos, pero creo que como no estoy fuera de la F1, no me he entretenido en ello", dijo Ricciardo.

"La parte romántica de ello, como Estados Unidos y todo eso, sería divertido. Pero sí. Es más bien una fantasía".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!