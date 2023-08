Ricciardo ya fue operado el domingo en Barcelona

Ricciardo se ha quedado fuera por lesión este fin de semana en Zandvoort tras haber vuelto a la competición dos rondas atrás en Hungría.

El australiano bloqueó las ruedas delanteras de su AlphaTauri al encontrarse con el McLaren accidentado de Oscar Piastri en la curva 3 y se estrelló contra la barrera. El volante se movió violentamente tras el impacto y le rompió el metacarpiano de la mano izquierda.

Liam Lawson, piloto de reserva de Red Bull, sustituyó a Ricciardo y finalizó 13º este domingo en su debit en la Fórmula 1.

Ricciardo, por su parte, ha confirmado a través de las redes sociales que fue operado el domingo por la mañana.

"Hola a todos. Me he operado esta mañana, he conseguido mi primera pieza de metal, así que es genial", escribió en Instagram.

"Muchas gracias a todos los que me han ayudado y me han levantado el ánimo. Esto no es un contratiempo, es parte del regreso".

Se entiende que el tratamiento de Ricciardo implicará trabajar con el doctor Xavier Mir.

Mir operó a Lance Stroll tras el accidente en bicicleta que lo dejó fuera de los entrenamientos de pretemporada en Bahréin. El piloto de Aston Martin disputó el primer Gran Premio de la temporada una semana después.

Es muy probable que Ricciardo se pierda el próximo fin de semana el Gran Premio de Italia en Monza, donde ganó en 2021.

El jefe de AlphaTauri, Franz Tost, dijo a Motorsport.com: "Para mí, parece que Liam estará en Monza porque no creo que Daniel esté listo para correr en Monza. Lo enviaremos (a Lawson) al simulador esta semana para que se prepare para Monza".

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, consideró que Ricciardo tendría en mente el GP de Singapur, previsto del 15 al 17 de septiembre, para su regreso.

"Se ha tomado un montón de tiempo libre, estaba recuperando su magia y ahora está en el banquillo de nuevo. Creo que esa fue su frustración", dijo Horner el sábado a Sky Sports F1.

"Creo que sintió que el coche había empezado a progresar y es una pena para él. Pero estoy seguro de que, en el fondo de su mente, probablemente tiene Singapur como objetivo. Pero Singapur es probablemente uno de los circuitos más difíciles del calendario. Pero la naturaleza seguirá su curso".

Y añadió: "Es una operación bastante limpia y luego, por supuesto, todo depende de la recuperación y del tiempo que lleve".

"Cualquier ser humano normal tardaría entre 10 y 12 semanas, pero sabemos que estos chicos no son normales".

"Así que todo dependerá del proceso de recuperación: ¿cuánto durará, tres semanas, un mes, seis semanas? Nadie lo sabe realmente".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!