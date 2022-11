Ricciardo explica su papel en Red Bull en la F1 2023

Cargar reproductor de audio

El piloto australiano está muy cerca de convertirse en tercer piloto de Red Bull, con funciones de reserva, prueba, promoción y simulador, tras haber perdido su asiento con McLaren para 2023.

Aunque el acuerdo aún no está firmado, se entiende que la firma del contrato ya es una mera formalidad y podría anunciarse de forma inminente una vez concluya la temporada.

La elección de Ricciardo de ir por ese camino ha llegado después de que Haas F1 Team sondease la posibilidad de darle el asiento de Mick Schumacher como compañero de Kevin Magnussen, algo que le habría permitido seguir en la parrilla de 2023.

Sin embargo, Ricciardo ha revelado que, tras el receso de verano, ya tenía claro que no quería seguir compitiendo el año que viene y que su mejor opción era un año fuera de los circuitos.

Preguntado por Motorsport.com sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la idea de seguir compitiendo en 2023 y mirar de nuevo a Red Bull, dijo: "Noté que necesitaba tener tiempo libre el año que viene".

"Obviamente, los dos últimos años han sido muy duros, así que tuve muy claro, poco después de las vacaciones de verano, que eso era lo que quería y lo que iba a ser mejor para mí".

"Así que entonces dije: 'OK. ¿Qué es lo siguiente?' Y cuanto más lo pensaba, obviamente estar involucrado de cierta medida con un equipo de primera línea, era obviamente lo mejor".

"Pero no está todo hecho. Por eso no he salido a confirmarlo todavía. Pero obviamente puedo mirarte a los ojos ahora y decirte que es la opción más probable en este momento", afirmó.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo cree que alejarse de los circuitos durante toda una temporada también le permitiría entender si tiene la motivación necesaria para querer volver a la parrilla en 2024.

Cuando se le preguntó qué pasaría si a mitad del próximo año decide que no tiene ganas de volver, dijo: "Sinceramente, creo que eso es también en cierto modo lo bonito de todo esto. O bien aviva el fuego y me hace sentir más hambriento y motivado que nunca, o bien será como 'oh, esto es lo correcto ahora', y en ese caso debo estar realmente feliz".

"Porque por mucho que uno pase por altibajos en las carreras, yo sigo siendo muy feliz en la vida, y tengo el privilegio de vivir una buena vida. Así que si el año que viene no me interesa volver, entonces es porque debo estar haciendo otras cosas muy buenas"

Habiendo competido en la Fórmula 1 desde 2011, Ricciardo también sugirió que, ya que la categoría se enfrentará en 2023 a su calendario más extenso de la historia, había un riesgo de que no rindiera al máximo si aceptaba cualquier otro asiento por el simple hecho de mantenerse en la parrilla.

"La temporada pasada ya fue bastante difícil, pero esta temporada ha vuelto a ser muy difícil", dijo.

"Así que cuanto más tiempo pasaba, más sentía que, por mucho que me guste, quiero asegurarme de que estoy a mi máximo nivel y, digamos, lo más centrado posible en lo que hago".

"De cara al año que viene, son 24 carreras. La temporada es cada vez más exigente. Así que, por mucho que me guste, creo que si hago algo por el simple hecho de hacerlo, puede que no sea capaz de sacar la mejor versión de mí mismo", concluyó Ricciardo, que este domingo disputará su última carrera con McLaren en el GP de Abu Dhabi.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!