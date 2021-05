Ricciardo vive "su peor pesadilla" al quedar fuera en Q1

El australiano había tenido un primer día de entrenamientos alentador en Portugal, pero no pudo completar una vuelta competitiva en la Q1 el sábado para pasar a la segunda parte de la clasificación.

Esto significa que saldrá 16° en la parrilla, lo que supone su peor salida desde el Gran Premio de Japón de 2019.

Reflexionando sobre lo que salió mal, Ricciardo dijo que no había una respuesta obvia sobre por qué le faltó ritmo en comparación con su compañero de equipo, Lando Norris.

"Sí, una gran, gran decepción", dijo Ricciardo. "Todavía estoy un poco sorprendido por cómo ha ido la sesión. Estar fuera en la Q1, es realmente como tu peor pesadilla como piloto".

Ricciardo dijo que el tráfico no ayudó a su causa, pero eso no sirve de explicación completa de por qué no estuvo en el ritmo.

"El (neumático) medio al principio estuvo bien, pero no conseguimos una vuelta limpia. Y luego con el blando simplemente fue desordenado, desordenado".

"Ya en la curva 1, no sentí que me ayudaran con algo de tráfico. Y luego el final de la vuelta sólo estaba tratando de controlar la parte trasera del coche. No estuve bien desde el comienzo de la vuelta".

"Estuve tratando de recuperar al final, lo que significó un montón de errores. Sí, no fue una buena salida".

Agregó: "Pero por qué nos costó o por qué fue difícil hacer una vuelta, no está tan claro en este momento. Creo que hay algunas cosas seguras y que quedan algunas décimas sobre la mesa".

"Pero fue complicado. Así que sí, el 16° lugar es sombrío. No es un resultado con el que me sienta bien en absoluto".

Ricciardo ha trabajado duro desde Imola para intentar ajustar su estilo de conducción para que se adapte mejor a lo que necesita su McLaren, pero dice que después de sentir que eso lo ayudara ayudado el viernes, fue "oscuro" que las cosas fueran tan mal el sábado.

"Todavía estoy tratando de dejar, digamos, un viejo estilo (de conducción)", explicó. "Así que todavía soy bastante consciente de cómo afronto cada curva".

"Sentí que ayer había dado un buen paso hacia eso, y ciertamente me sentí cómodo ayer o más cómodo que hace un par de semanas. Así que por eso estar aquí ahora es bastante oscuro".

Galería: Las fotos de Daniel Ricciardo en el GP de Portugal

