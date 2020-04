Ricciardo sobre volver a Red Bull: "Nunca digas nunca"

El piloto australiano disputó cinco temporadas de Fórmula 1 con la escudería Red Bull, un período durante el cual obtuvo siete victorias, 29 podios y finalizó en dos oportunidades (2014 y 2016) en la tercera posición del campeonato.

Pero en 2018, cuando todo parecía indicar que renovaría su vínculo con el equipo de la bebida energética, Ricciardo eligió cambiar a la escuadra oficial Renault, con la cual no logró el rendimiento esperado y tuvo un difícil 2019 al terminar noveno en los puntos, mientras que Red Bull cosechó tres victorias con Max Verstappen y disfrutó de un sólido primer año con los motores Honda.

El vínculo de Ricciardo con el fabricante francés finaliza este año y fue preguntado en diálogo con Sky F1 de Gran Bretaña si evaluaría regresar a su antiguo equipo.

"¡En realidad no me han preguntado eso!" dijo Ricciardo. "¿Descartaría alguna vez ir a Red Bull? No... creo que algo que he aprendido creciendo en la vida es nunca decir nunca".

"Nunca hay que descartar algo completamente, ¡a menos que sea ir a prisión o algo así! Así que nunca digas nunca", agregó a modo de broma.

En caso de un eventual retorno a Red Bull, Ricciardo volvería a encontrarse con Verstappen como compañero, algo de lo cual Christian Horner, jefe del equipo, dijo que el australiano había escapado al irse a Renault.

De todos modos Ricciardo no cierra las puertas a conversar con Renault para renovar su contrato con el fabricante francés, aunque admitió que dado el contexto mundial por el coronavirus "es difícil tener charlas".

"Estamos en un punto muerto, no ha pasado nada realmente. Normalmente las charlas empiezan a surgir a raíz de las carreras, los resultados y el impulso", explicó.

"Honestamente no hay mucho de que hablar por ahora, es más sobre la situación actual y cómo vamos a lidiar con ella. Es todo bastante lento y estable en esta etapa para ser sincero".

