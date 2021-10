Ricciardo quedó frustrado por su eliminación en Q1

Mientras que Daniel Ricciardo ganó en Monza hace dos carreras y su compañero de equipo Lando Norris consiguió la pole en Sochi el pasado fin de semana, las cosas no van tan bien para McLaren este fin de semana en Turquía. Aunque el séptimo puesto de Norris en la parrilla no puede considerarse algo terrible, la eliminación de Ricciardo en la Q1 fue una gran sorpresa. Después de un chaparrón al principio del día, la clasificación en el Istanbul Park comenzó con una pista seca.

"El asfalto estaba cada vez mejor y en una situación ideal quieres ser el último piloto en poder hacer otra vuelta, pero eso no siempre es posible", dijo Ricciardo a Motorsport.com en rueda de prensa.

"Dicho esto, simplemente no fui lo suficientemente rápido con el neumático blando. Yo también tuve un pequeño problema el viernes. No es que sea un gran problema, pero todavía tenemos trabajo que hacer. Teníamos dos juegos de neumáticos blandos para la Q1, pero aún así no sentí que pudiera sacar lo mejor de ellos. Se trataba más de eso que del momento”, refirió Ricciardo a las banderas amarillas en la curva 1 con las que tuvo que lidiar.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Nunca quieres ser eliminado en la Q1. A veces eso puede frustrarme enormemente y otras veces puedo aceptarlo", dijo Ricciardo. Esta vez, este último sentimiento prevaleció para el ocho veces ganador de grandes premios. "Por supuesto que no es un gran día, pero prefiero mirar hacia adelante y no gastar energía en estar frustrado o enfadado".

Ricciardo espera poder ganar posiciones en la carrera del domingo. "No sabemos si los adelantamientos son difíciles aquí o no, aunque no son fáciles en ningún circuito. Así que será un reto, pero me sentí bastante cómodo en tandas largas del viernes. Por eso soy optimista de que puede ser mejor el domingo, pero ya veremos. Casi todos los que están entre los diez primeros empezarán en los medios. Eso también lo hace más difícil en términos de estrategia, pero eso es algo que tendremos que ver".