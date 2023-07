Ricciardo: "Me sentí como si nunca me hubiera ido de la F1"

El australiano reaparece este fin de semana con la Scuderia AlphaTauri en Hungaroring tras ser contratado como sustituto de Nyck de Vries.

Y aunque fue uno de los pilotos que no completó una vuelta rápida en la primera sesión de entrenamientos libres, interrumpida por la lluvia, terminó la FP2 de la tarde en 14º posición, a menos de medio segundo de su compañero de equipo, Yuki Tsunoda.

Tras bajarse del coche, Ricciardo sintió que todavía había mucho margen de mejora, pero se mostró animado porque no había motivo de alarma en su primera experiencia con el AT04.

"En cuanto a la posición, probablemente no sea demasiado relevante en este momento", dijo. "Creo que hoy me ha servido más para sentir básicamente dónde estoy con el coche. Y todo me resultaba bastante familiar".

"Creo que obviamente hay mucha atención exterior. Pero una vez que me puse el casco y me subí al coche, me sentí como si nunca me hubiera ido. Así que estuvo bien".

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri Foto: Michael Potts / Motorsport Images

Ricciardo cree que algunas mejoras en la puesta a punto de su coche, junto con su propio ritmo a medida que se pone al día de nuevo con un coche de F1, podría ayudar a ofrecer un rendimiento sólido en la clasificación.

"Creo que hay un poco más (por venir) de mí. Y seguro que hay algunas cosas que ya siento en el coche en las que podemos intentar trabajar".

"Así que ahora mismo soy bastante optimista. Parece que Yuki también ha tenido un buen día. Así que sí, creo que si juntamos todas estas cosas, quizás mañana podamos hacerlo bien".

Una de las áreas en las que Ricciardo creía que podía mejorar era en el ataque a los neumáticos nuevos, después de haber rodado con los compuestos blando y medio en la FP2 que tendrán que ser utilizados en la clasificación de mañana.

"Creo que el primer set con el medio no fue tan malo", dijo. "Estamos trabajando en ello. Y luego con el blando, todavía estoy aprendiendo a encajar la vuelta".

"Pero en general, creo que hoy he tenido buenas sensaciones con el coche. Hay cosas en las que tengo que trabajar, que no me preocupan demasiado. Y otras cosas del coche que podemos seguir mejorando".

