Ricciardo, "renacido" y "revitalizado" tras su regreso a la F1

Después de que se diera por terminado su contrato con McLaren un año antes de lo previsto al final de la temporada pasada, Ricciardo se unió al equipo Red Bull como piloto de pruebas y reserva para 2023.

Su oportunidad de correr para la Scuderia AlphaTauri llegó en Hungría cuando el equipo de Faenza prescindió del novato Nyck de Vries tras un difícil comienzo de temporada.

El regreso de Ricciardo se vio interrumpido por la lesión en la mano que sufrió en un accidente en los entrenamientos de Zandvoort y que finalmente le costó cinco carreras, pero su gran actuación en Ciudad de México -donde se clasificó cuarto y terminó séptimo- indicó un regreso a lo que se conoce de él como piloto.

Cuando se le preguntó en Abu Dhabi si la lesión había echado a perder un escenario ideal en torno a su regreso, el australiano respondió: "Obviamente, me gustaría que esto nunca hubiera sucedido, sólo porque era incómodo y doloroso y lo que sea".

"Pero ahora que, obviamente, ya está hecho, sigo considerando este año como positivo. Porque hace un año, sentado aquí, pensaba: ¿podría ser ésta mi última carrera?"

"No exagero cuando digo eso. Realmente no lo sabía. Sinceramente, pensaba que era un 50-50."

"Así que, al tener el año que he tenido y olvidarme de la mano, me siento un poco renacido de nuevo, es la palabra adecuada. Me siento revitalizado".

"Y definitivamente tengo un segundo aire. Si luego hablo de la mano, el hecho de que esto no parezca un revés dice mucho".

Foto: Erik Junius Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04

"Podría ver cómo tal vez algunas personas verían ese accidente con altas consecuencias, tal vez pensando en que debería dejarlo. Probablemente sea una señal de que debería dejarlo. Pero nunca pensé eso, nunca me sentí así. Así que sí, eso fue tal vez aún más poder a la decisión de tratar de patear algunos traseros".

AlphaTauri terminó la temporada en octavo lugar en la clasificación de constructores, con Ricciardo aportando seis de sus 25 puntos en sus siete carreras.

Ricciardo dice que se ha dado cuenta de que puede seguir divirtiéndose aunque no esté en un coche que pueda luchar por las victorias.

"Mi disfrute en este deporte no debe basarse en los resultados en términos de sí, sabré lo que es una buena vuelta o lo que es una buena carrera, y eso me ayudará a dormir por la noche", dijo. "No sólo tiene que ser ganar siempre".

"Y creo que llegué a un punto en el que me sentía totalmente feliz y cómodo pilotando para el 10º equipo de la parrilla, cuando el año pasado dije que no quería volver a subirme a un coche si estaba luchando en la parte de atrás, no tenía sentido para mí. Pero poco a poco empezó a tener más y más sentido".

