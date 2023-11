Ricciardo responde a Sainz sobre la obstrucción de pilotos en la F1

Sainz se quejó del tráfico después de clasificarse 16º para el GP de Abu Dhabi, al tiempo que afirmó que los pilotos lanzan deliberadamente "un poco de aire sucio" a sus rivales para obstaculizarlos sin ser técnicamente culpables de una obstrucción.

Al saber que Sainz saldrá un puesto por detrás de él en el final de temporada del domingo en Yas Marina, Ricciardo sugirió que el español es conocido por complicar la vida a otros pilotos.

"Oh, ¿directamente detrás de mí?", dijo Ricciardo. "Voy a hablar con él. Sé que molesta a algunas personas en los entrenamientos y esas cosas, normalmente él es el que molesta. Se mete en medio".

"Así que le voy a decir que no presione demasiado su pie izquierdo en la curva 1 mañana (domingo) y que moleste a algunas personas y me ayude".

"No sé por qué lo hace. Pero siempre es el culpable. Pero mira, no me ha molestado este fin de semana".

"No sé si se está metiendo con nosotros, pero parece que es de él de quien todo el mundo habla en términos de obstrucciones y lo que sea. Va a recibir lo que le den. ¡Pero él empezó!".

Ricciardo dijo que el aire sucio se ha convertido en un problema más importante esta temporada, y confirmó que los pilotos son muy conscientes de que pueden hacer la vida más difícil a los coches que los siguen.

"Sí, creo que este año ha empeorado", dijo. "Creo que el año pasado fue un poco mejor. Pero para mí, siento que este año, definitivamente parece un poco más difícil seguir o no verse afectado".

"Sabemos lo que hacemos. Mi planteamiento es que si yo se lo hago a alguien, ellos me lo harán a mí".

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04

"Así que yo soy como: 'voy a tratar de ser amable con todo el mundo y espero que me lo devuelvan de una manera agradable'. Pero de todos modos, acabo de hablar un poco mal de él (Sainz). Hace tiempo que no me molesta, ¡pero lo has mencionado!".

Ricciardo insistió en que intenta no causar problemas a los demás.

"Siento que estoy haciendo un buen trabajo tratando de salir del camino de la gente", dijo. "Creo que es más en los entrenamientos también, cuando no hay nada en juego".

"Ahí es cuando probablemente nos frustramos más, está bien, (pero) sinceramente no estamos luchando por posiciones en los entrenamientos".

"Así que ahí es donde probablemente te molesta más. Creo que en clasificación probablemente habrá una penalización, pero es más en los entrenamientos donde quizás sientes que se saldrán con la suya, y ahí es donde te puede molestar".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!