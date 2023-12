Ricciardo: "Si vuelvo a Red Bull F1, me aseguraré de terminar allí"

Ricciardo tenía todo para seguir en Red Bull Racing antes de decidir abandonar la escudería para convertirse en piloto del entonces equipo Renault en la temporada 2019.

El proyecto con el equipo de Enstone no resultó del todo bien, y Ricciardo cambió a McLaren para 2021, donde logró la victoria en el Gran Premio de Italia de ese año, antes de sufrir muchos problemas en la siguiente temporada, al punto que el equipo de Woking decidió prescindir de sus servicios pese a tener un contrato por un año más y lo reemplazó con el novato Oscar Piastri después de pagarle el dinero correspondiente.

Red Bull le dio cobijo a Ricciardo para este año al firmarlo como piloto de reserva, antes de subirlo a piloto titular de la Scuderia AlphaTauri a partir del Gran Premio de Hungría después que Nyck de Vries no rindiera como esperaban sus jefes.

Desde que volvió a Red Bull, y más aún desde que es piloto de AlphaTauri, Ricciardo dejó en claro que su deseo es volver a tener una oportunidad en el equipo principal de la marca, ese mismo que rechazó en su momento.

Ahora, en una reciente entrevista en el podcast Beyond the Grid de la F1, Ricciardo dice que si regresa a Red Bull, ya no se irá hasta que se retire de la máxima categoría.

"Ni siquiera voy a ponerle un día, ni una fecha, ni un año, lo que sea. Creo que volver y saltar de nuevo con la familia Red Bull, hacer la prueba en julio, todas estas cosas, trabajar con Simon (Rennie, su ingeniero de carrera de 2014 a 2018) de nuevo, eso es realmente el sueño. Sinceramente, terminar mi carrera como piloto de Red Bull sería perfecto. No es que esté buscando el final, pero si vuelvo allí, sin duda me aseguraré de terminar allí", aseguró.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri, en el GP de Abu Dhabi 2023 de F1.

Por otro lado, el piloto australiano consideró que no le cambiaría la vida si llegase a ganar un campeonato del mundo de F1 y explicó su razonamiento detrás de ello.

"Espero ser mejor piloto. En eso trabajo. ¿Sigo queriendo ser Campeón del Mundo? Sí. ¿Ha sido mi sueño desde que era un niño? Sí. Pero quizás es que he visto a Max (Verstappen), o a otros, levantarse por la mañana y seguir siendo la misma persona, lo que me quita un poco de presión. No me va a cambiar como ser humano. Por lo tanto, no va a cambiar mi vida".

"Por supuesto, presenta nuevas oportunidades si consigues tal hazaña, pero sé que mi madre y mi padre me van a mirar de la misma manera, sea o no Campeón del Mundo. Es una cuestión de perspectiva. Sigo queriendo hacerlo, y en el fondo sigo creyendo que soy capaz de ello, pero en realidad no va a cambiar el curso de mi vida", finalizó

