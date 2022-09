Ricciardo no tendrá las mejoras de McLaren en Singapur

Cargar reproductor de audio

El nuevo paquete de mejoras incluye nuevo suelo y sidepods, y Norris tendrá prioridad para Singapur, mientras que Ricciardo lo recibirá el próximo fin de semana en Japón.

El australiano reconoció que el equipo de Woking no pudo preparar suficientes piezas para equipar ambos coches este fin de semana, y que a Norris se le dio prioridad porque se queda en el equipo y, por tanto, tiene que aprender todo lo que pueda de cara a 2023.

"Lando lo tiene", dijo Ricciardo al ser preguntado por Motorsport.com sobre las actualizaciones. "Sólo por el tiempo y lo que sea, los recursos en última instancia, ambos lo tendremos en Japón, pero este fin de semana, es sólo él".

"Y supongo que la siguiente pregunta es ¿por qué él? Gran parte es desarrollo también, y la dirección para 2023. Así que es más o menos eso".

"Y, obviamente, él estará aquí el año que viene, yo no, así que es para que tenga otro fin de semana para dar al equipo la retroalimentación y, obviamente, la dirección para el próximo año, eso es en última instancia la razón".

Ricciardo restó importancia a cualquier sugerencia de que está perdiendo porque dejará el equipo al final de la temporada.

"Este fin de semana él tiene la actualización, pero por lo que sé en Japón tendré exactamente lo mismo".

"Obviamente, de cara al futuro, tal vez si hay otra... Bueno, creo que esto es todo ahora, esta será nuestra última actualización. Así que diría que a partir de Japón preveo que tendremos lo mismo hasta finales de año".

Detalle del McLaren MCL36 en Singapur Photo by: Giorgio Piola

"De nuevo, si hay tal vez una parte con vistas a 2023, probablemente asumiré que la tendrá. Pero creo que este fin de semana es probablemente el único en el que habrá esa diferencia".

Ricciardo reconoció que podría haber algún beneficio en tener un coche sin cambios de cara al fin de semana, en lugar de tener que adaptarse a las nuevas piezas.

"Quiero decir, normalmente lo quieres, no me malinterpretes, pero no es tan simple como, ok, vamos a atornillarlo, vas a ir cinco décimas más rápido".

"Espero que sea más rápido, porque entonces eso significa que Japón se ve bien. Pero vamos a ver. Pero de nuevo, para mí, será familiar. Así que empezar de buena manera no es malo. Pero el tiempo lo dirá".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!