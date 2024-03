Ricciardo destaca la forma en que RB trató al bronca de Tsunoda

A Tsunoda se le pidió que dejara pasar a Ricciardo en las últimas vueltas de la carrera del sábado pasado, ya que el australiano llevaba neumáticos blandos frescos y podría estar en posición de desafiar a los coches de delante.

Tsunoda cuestionó la petición y se mostró reacio a acatarla, pero finalmente lo hizo. Luego se sintió frustrado al ver que Ricciardo no avanzó más en el orden y, al terminar la carrera, dejó claros sus sentimientos adelantando a Ricciardo pasando muy cerca del coche de su compañero.

El director del equipo, Laurent Mekies, intentó calmar los ánimos reuniendo a los pilotos y comentando lo sucedido.

Ricciardo dice que la rápida acción ha dejado al equipo en una posición más fuerte que antes, ya que las cosas se aclararon rápidamente.

"Lo que pasó al final de la carrera, sí, no fue genial", dijo. "Pero dos horas más tarde, cuando salimos de la reunión, creo que el equipo estaba en mejor situación que el sábado por la mañana".

Yuki Tsunoda, Equipo RB F1 Foto de: Red Bull Content Pool

"Creo que la situación de la carrera es algo que obviamente sucedió, a los pilotos nunca les gustan las órdenes de equipo. Así que un piloto puede no reaccionar de inmediato, no es la primera vez que ocurre. Así que creo que todo estaba bastante claro".

"Creo que era importante para nosotros hablar de eso, pero también de lo que pasó en la vuelta (al terminar la carrera), para dejar claro que aunque sea en el calor del momento, estas cosas pueden tener consecuencias mayores".

"Así que hablamos, personalmente, en privado, a puerta cerrada, muy abiertamente, con transparencia. Era lo que teníamos que hacer. Y nos fuimos el sábado por la noche, con la sensación de que está terminado".

Preguntado por Motorsport.com si era la primera vez que había tensión con Tsunoda desde que se convirtieron en compañeros de equipo en la segunda mitad de 2023, Ricciardo dijo: "Sólo tuvimos unas pocas carreras, pero creo que todo fue bastante suave el año pasado".

"Digo el año pasado como si dijera 'Bueno, este año va a haber problemas'. Obviamente, hubo esa pequeña cosa en el fin de semana".

"Pero creo que si no lo hubiéramos abordado, y él se hubiera marchado de la pista y lo que fuera, entonces bueno, dirías, está bien, esto es un problema. Pero creo que los dos estábamos dispuestos a sentarnos juntos en una habitación y hablar de ello. Creo que eso fue importante".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

Ricciardo admitió que la maniobra de Tsunoda en la vuelta de enfriamiento fue una sorpresa.

"Lo hizo, y por eso obviamente hablé por radio", dijo. "Dije algunas cosas, pero intenté contenerme, ¡porque sé que todo se retransmite!"

"Y sabía que era algo de lo que hablaríamos cuando nos quitáramos los cascos, y quizá las pulsaciones bajaran un poco. Pero creo que el equipo lo manejó muy bien después de la carrera, en términos de reunirnos, asegurándose de que nada quedara sobre la mesa".

"Salimos de la sala con la sensación de que ya no había bandos ni sentimientos de que me habían perjudicado o de que había un poco de animosidad, nada de eso. Así que sí, también es la primera carrera, así que no puedes tener nada de eso. Así que creo que el equipo nos manejó muy bien".

Ricciardo estuvo de acuerdo en que la situación reflejó bien el nuevo liderazgo del equipo bajo Mekies y el CEO Peter Bayer.

"Honestamente, tenía curiosidad por ver cómo se iba a tratar", dijo. "Porque es uno de esos casos en los que los pilotos de carreras somos testarudos. Y a veces decimos: 'Ah, al diablo con esto, me voy y ellos se encargarán'.

"Pero creo que el hecho de que nos trajeran a una habitación y habláramos de ello, fue muy tranquilo, muy sereno, sin señalar a nadie. Simplemente, vamos a hablar de ello".

"Así que sabemos que cuando salgamos de esta sala, nos sentiremos mucho mejor y sabremos que nos vamos a Arabia Saudita sin ninguna resaca o lo que sea de este pequeño incidente. Eso fue bueno".

"Obviamente, sabía que nos harían preguntas al respecto. Pero, sinceramente, desde el sábado por la noche no hemos vuelto a hablar de ello".

