Ricciardo quiere probar NASCAR, MotoGP y Supercars tras la F1

Daniel Ricciardo hizo una sorprendente admisión sobre su vida después de la Fórmula 1 en medio de especulaciones de que sus días en el paddock podrían estar contados.

El australiano de 35 años, que restó importancia a los rumores de que podría perder su asiento en RB en favor de Liam Lawson después del Gran Premio de Singapur, dijo que hay otra serie de carreras que le "gustaría probar y experimentar".

"Crecí siendo un fan de NASCAR", dijo en una entrevista con Tourism Western Australia esta semana. "Me gustaría conducir un NASCAR, me encantaría conducir en Daytona, por ejemplo. Pero, ¿me gustaría competir? Sí y no", continuó.

"Sé que no es lo que crecí haciendo y probablemente me ganarían", admitió Ricciardo. "(Así que) no sé si lo necesito (pero) me encantaría experimentarlo".

El ganador de ocho grandes premios condujo anteriormente el Chevrolet Monte Carlo de Dale Earnhardt de 1984 en el Gran Premio de EE.UU. de 2021. Ricciardo creció idolatrando a la difunta leyenda de NASCAR, y desde entonces ha recibido elogios de su hijo, Dale Earnhardt Jr, quien dijo que aprecia el apoyo del piloto de F1 al legado de su familia.

Además de los coches de NASCAR, Ricciardo ha documentado en las redes sociales su afición por las motos. Dijo que también le gustaría probar suerte en MotoGP, declarando a Tourism WA: "Me encantan las motos ... pero sería muy, muy lento y probablemente horrendo".

Llega en medio de especulaciones de que Ricciardo podría ser sustituido por Liam Lawson después del Gran Premio de Singapur. Foto de: Red Bull Content Pool

En su tierra natal, el ex piloto de Red Bull dijo que le gustaría dar unas vueltas al famoso circuito de Bathurst. "Obviamente son los V8 los que corren allí, pero ya sabes que están las 12 horas y esas cosas, así que tal vez podría competir allí. Si un equipo me dijera 'oye, ¿quieres dar unas vueltas a Bathurst, sin presión, sólo para experimentarlo?' Definitivamente lo haría".

El piloto nativo de Perth, que ha fijado su residencia en Los Ángeles y Mónaco desde que se unió a la parrilla de F1 en 2011, también reveló que es probable que regrese a sus raíces cuando se retire definitivamente. "Realmente podría verme retirándome en Margaret River algún día", dijo sobre la región en Australia Occidental. "Me encanta la forma de vida .... Es un soplo de aire fresco, todo va más despacio".

"Creo que todo el mundo está tan conectado con el lugar, con la tierra... Todo el mundo se siente libre y feliz. El estilo de vida de allí es mi visión de la jubilación".

Sus comentarios llegan en medio de especulaciones de que los altos directivos de Red Bull y RB tomarán una decisión después de la carrera de este fin de semana en Singapur sobre sus alineaciones de pilotos para 2025, lo que podría significar el final de los 13 años de carrera de Ricciardo en la F1.