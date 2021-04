Los rivales de Aston Martin creen que no hay lugar para la queja

Durante las dos primeras carreras de la temporada 2021 de F1, Aston Martin expresó su malestar por el hecho de que el cambio en las normas del suelo, destinado a reducir la carga aerodinámica, había castigado excesivamente a los coches con un concepto de rake bajo.

Otmar Szafnauer, jefe del equipo, sugirió que la diferencia de rendimiento entre los coches de alto y bajo rake podría ser de hasta un segundo por vuelta.

Szafnauer quería que la FIA respondiera con algunos ajustes de las normas para igualar las condiciones durante la temporada, y no descartó por completo la idea de emprender acciones legales si no se producía una respuesta positiva a su demanda.

Sin embargo, las quejas de Aston Martin han encontrado poco apoyo entre los competidores rivales, que tienen claro que creen que la FIA y la F1 han seguido los procedimientos correctos para llegar al cambio reglamentario.

El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, dijo: "Hay una forma de gobierno en marcha y si necesitas cambiar las reglas aerodinámicas, tienes que pasar por ese gobierno".

"Como Ferrari, creemos que lo que se dijo sobre las razones de seguridad fue la elección adecuada. Pero más que eso, esa elección fue discutida en su momento, con todos los directores técnicos, en el Comité de Asesoramiento Técnico".

"Todos convergimos en ese reglamento, y nadie planteó en ese momento ninguna preocupación".

Andreas Seidl, director de McLaren, agregó: "Creo que desde nuestro punto de vista fue un proceso claro y transparente la forma en que entró en vigor este reglamento para este año".

"Así que no veo ninguna razón o tampoco ninguna forma de un cambio (de reglas) ahora para este año".

Seidl dijo también que cuando se plantearon las normas originalmente, no había una respuesta clara sobre si favorecerían un concepto de rake sobre otro, lo que significaba que no podían haber sido formuladas para perjudicar a nadie en particular.

"Para ser honesto, es difícil para cada equipo, en mi opinión, dar un juicio sólido o válido sobre el efecto que estas nuevas regulaciones aerodinámicas tienen en los diferentes conceptos de coches", explicó.

"Todos entramos en el invierno con el concepto de coche que utilizamos el año pasado, debido a la normativa. No era realmente posible hacer un gran cambio allí, y ninguno de los equipos supongo que hizo un desarrollo paralelo con la misma mano de obra y la misma energía con dos conceptos diferentes para ver realmente cómo saldrías".

El propio equipo Aston Martin se ha alejado de hablar de un conflicto importante con la FIA sobre el asunto, y Szafnauer dijo después del Gran Premio de Emilia Romagna que era más comprensivo con el cambio en las reglas.

"En este momento, estoy bastante satisfecho de que se hayan seguido todos los pasos correctos", explicó. "Todavía estamos discutiendo. Estamos tratando de descubrir cuáles fueron todos los pasos para asegurarnos de que se hizo correctamente, y de forma equitativa. Así que ese es el motivo de la discusión".

Galería: Las fotos del jueves del Gran Premio de Portugal

