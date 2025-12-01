Los rivales de McLaren quedaron "muy sorprendidos" por su estrategia en Qatar

Varios jefes de equipo de Fórmula 1 dijeron que estaban "muy sorprendidos" al ver a McLaren tomar la costosa decisión de no detenerse en boxes durante el auto de seguridad de la vuelta 7 en el Gran Premio de Qatar, lo que le costó a Oscar Piastri una victoria segura y a Lando Norris un podio.

Piastri y Norris estaban primero y tercero en la carrera, separados en la largada por Max Verstappen, cuando salió el auto de seguridad en la vuelta 7 por una colisión entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly.

Tal como ocurrió, el final de la vuelta 7 marcó el inicio de la primera ventana de paradas en boxes de la carrera, dado que a los equipos solo se les permitía recorrer 25 vueltas con un mismo juego de neumáticos debido a la preocupación por posibles pinchazos en el circuito de Losail.

Con la carrera pactada a 57 vueltas, significaba que los equipos podían entrar desde la vuelta 7 y luego llegar al final con otra parada en la vuelta 32. Prácticamente toda la parrilla se metió en boxes para aprovechar una parada barata bajo auto de seguridad, con los dos McLaren como las notables excepciones.

Resultó un error costoso, ya que Verstappen tomó el reinicio en tercer lugar detrás de ellos, perdiendo solo una posición, y McLaren no tenía suficiente ventaja de ritmo para compensar la pérdida de tiempo de una parada con bandera verde, lo que dejó a Verstappen ganando cómodamente.

"Sí, nos sorprendió", dijo el jefe de Red Bull, Laurent Mekies. "Siempre es fácil decir después de la carrera cuál es la estrategia correcta. Pero estábamos muy sorprendidos porque de nuestro lado habíamos decidido de antemano que sería la primera vuelta en la que podíamos tomar una parada y la íbamos a tomar. Pero no puedo juzgar cuál fue su proceso de pensamiento en ese momento".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB21 Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mike Krack, de Aston Martin, coincidió: "Sí, muy sorprendido. Porque haces todo ese trabajo de preparación y hay estos casos límite en términos de auto de seguridad, en términos de distancia de carrera y máximo de vueltas. Y el hecho de que todos entraran excepto dos autos te demuestra que probablemente fue un error.

"Era un punto que discutimos extensamente esta mañana, el auto de seguridad en la vuelta 7. Porque es una decisión valiente, renuncias a todo tu margen porque tienes 25 vueltas por recorrer con dos juegos de neumáticos. Pero yo esperaba que todos entraran y me sorprendió que ellos no lo hicieran".

La posibilidad de un auto de seguridad en la vuelta 7 también fue un tema candente antes de la carrera en Ferrari, dado el máximo de 25 vueltas por juego de neumáticos impuesto por Pirelli, un número que parecía fácilmente alcanzable dado el bajo desgaste.

"Dijimos antes de la carrera que el peor escenario era un auto de seguridad en la vuelta 7, porque luego tienes 50 vueltas por hacer", explicó el jefe de Ferrari, Fred Vasseur. "Significa que todos se detendrán con el auto de seguridad y luego en la vuelta 32.

"En este caso, excepto que McLaren no estaba en la misma estrategia, nadie adelantó a un auto, creo. Honestamente, no entendí porque para mí era bastante obvio detenerse en la vuelta 7 si había un auto de seguridad. Ahora, quizás simplemente tenían miedo de bloquearse entre sí con el tráfico en la calle de boxes y darle una ventaja a uno de los dos autos. Pero honestamente, no quiero comentar".

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

La idea de quedarse fuera en la vuelta 7 al menos fue discutida por otro equipo. Williams consideró dejar a Alex Albon en pista. No porque pensara que era la decisión correcta, sino como una manera de hacer algo diferente, ya que Albon estaba fuera de los puntos de todos modos y era poco probable que avanzara dado lo difícil que era adelantar. Pero incluso en la situación de Albon, el equipo decidió rápidamente mantenerse firme.

"Estaba bastante claro", dijo James Vowles a F1 TV. "Revisamos todo esta mañana y nada se desvió de ese punto. De hecho hubo un debate en vivo sobre Alex, no sobre Carlos. Carlos tenía la parada asegurada.

"Con Alex hubo un debate sobre si intentábamos algo diferente porque donde estaba en ese momento era fuera de los puntos. Pero la conclusión fue que es 16 segundos más rápido, tenemos que hacerlo en este momento y resultó ser claramente la decisión correcta".

Al explicar la decisión, el jefe de McLaren, Andrea Stella, dijo que el equipo no esperaba que toda la parrilla entrara a boxes y, por lo tanto, asumió que sus pilotos perderían mucha más posición en pista si se detenían, lo que habría dejado a Piastri y Norris atrapados en el tráfico.

Con Piastri segundo y Norris cuarto a pesar de tener el auto más rápido en Doha, McLaren le ha dado a Verstappen una vida extra en el campeonato. El neerlandés llegará este fin de semana al final de temporada en Abu Dhabi con un déficit de 12 puntos respecto del líder Norris. Piastri también está matemáticamente en la pelea, a 16 puntos de Norris, la primera vez desde 2010 que tres pilotos pueden ganar el campeonato en la última carrera.

Las fotos de la carrera del Gran Premio de Qatar