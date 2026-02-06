Rivales traman planes para contrarrestar la ventaja de Mercedes ¿realmente podrán?

Bajo el nuevo reglamento, antes incluso de haber recorrido un solo metro, ya se había desatado la polémica sobre la relación de compresión. Se trata de la relación entre el volumen del cilindro cuando el pistón está en la parte inferior y el volumen cuando el pistón está en la parte superior. Según el reglamento anterior, esa relación era de 18:1, pero en las nuevas normas para 2026, la denominada relación se ha reducido a 16:1, entre otras cosas para hacerla más accesible a los recién llegados.

Los competidores se han enterado de que Mercedes cumple con la relación de compresión de 16:1 en las pruebas estáticas, pero que puede alcanzar una relación más alta durante la conducción. Audi, Ferrari y Honda enviaron conjuntamente una carta a la FIA, pero la federación no parecía dispuesta a intervenir de inmediato tras una primera reunión de expertos técnicos celebrada el 22 de enero.

Posteriormente se han celebrado nuevas reuniones, entre ellas la del Comité Asesor de Unidades de Potencia el jueves. Según la información de Motorsport.com, en esa reunión se volvió a tratar en profundidad la relación de compresión con todas las partes implicadas, aunque aún no se tomó una decisión definitiva.

Los equipos rivales siguen pensando en formas de forzar una intervención lo antes posible. Se está pensando principalmente en mediciones adaptadas para la relación de compresión. Actualmente solo se realizan pruebas estáticas a temperatura ambiente, pero uno de los planes es realizar esas pruebas después de calentar el motor. La medición de un motor caliente (o más caliente) ofrecería una imagen más representativa y revelaría posibles diferencias. Otra idea es el uso de sensores durante la conducción.

¿Un papel importante para Red Bull y la FIA?

Sin embargo, para cambiar el procedimiento se necesita una mayoría cualificada. Esto significa que cuatro de los cinco fabricantes, la FIA y también la Fórmula 1 deben estar de acuerdo. Precisamente en este sentido, Red Bull Ford Powertrains ocupa una posición aparentemente importante. Con la carta inicial de Audi, Ferrari y Honda, quedó claro de inmediato que tres de las cinco marcas apostaban por los cambios.

Por otro lado, Red Bull también se relacionó con el descubrimiento, pero esa imagen se ha matizado ligeramente en las últimas semanas. Así, se ha sugerido que, aunque Red Bull conoce el truco de Mercedes, no se opondría necesariamente a una intervención. Esto último podría ocurrir, por ejemplo, si se considerara que sus propios beneficios son algo menores que los de un competidor, en este caso Mercedes y sus equipos clientes.

Además de la opinión de Red Bull, la posición de la FIA y la F1 es, lógicamente, crucial. Por lo general, ambas organizaciones votan en bloque cuando se trata de cuestiones técnicas. Inicialmente, como se ha dicho, la FIA no veía ningún motivo para intervenir, pero tras la reunión de ayer, queda a la espera de la nueva opinión de la federación, es decir, la nueva situación. La FIA ha comunicado que, por el momento, se está debatiendo internamente y que quizá no se pueda compartir nada hasta una fase posterior.

El tiempo apremia, también para la homologación de los motores

Si realmente se revisa el procedimiento de medición, esto podría tener consecuencias de gran alcance. No solo afecta al aspecto deportivo, sino que también está relacionado con la homologación. Los motores de 2026 se homologarán el 1 de marzo, por lo que queda poco o ningún tiempo para posibles ajustes, sobre todo teniendo en cuenta que los ajustes en los motores requieren un largo periodo de preparación.

En cualquier caso, Toto Wolff ha dejado clara su opinión. El jefe del equipo Mercedes declaró en torno al lanzamiento que los demás fabricantes simplemente tienen que hacer su trabajo. "No entiendo que algunos equipos se centren más en otros y sigan discutiendo sobre algo que es muy claro y transparente. La comunicación con la FIA siempre ha sido muy positiva, y eso no solo se aplica a la relación de compresión, sino también a otras cuestiones".

"En este punto concreto, las normas son muy claras. También están claras las procedimientos estándar para los motores, incluso fuera de la Fórmula 1. Así que simplemente pongan sus cosas en orden. Nuestra fuente de energía es legal. El motor cumple con lo que establecen las normas y también con cómo se llevan a cabo los controles".