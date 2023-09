ROKiT no se rinde con Williams F1 y lleva el caso a California

El caso fue desestimado después de que el juez dictaminara que el abogado de ROKiT no estaba autorizado a ejercer en el tribunal estadounidense del Distrito Sur de Florida, donde se presentó.

Kendrick trasladará ahora el caso a California, donde el inglés y su empresa tienen su sede.

"No voy a dejar pasar esto", dijo Kendrick a Motorsport.com. "Vamos a volver a presentar la demanda en California".

El caso está relacionado con el período de ROKiT como patrocinador principal del conjunto de Grove. La compañía pagó a Williams 19 millones de dólares en 2019 y cumplió con sus compromisos, pero cuando el inicio de la temporada 2020 se retrasó por COVID-19 Kendrick pidió renegociar los pagos.

Pero en mayo y varias semanas antes de la primera carrera Williams puso fin al acuerdo y los coches corrieron sin el logo de ROKiT esa temporada.

Posteriormente, un litigio sobre los honorarios impagados correspondientes a 2020 llegó a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, donde Williams acabó teniendo éxito.

En abril de este año, ROKiT emprendió acciones legales contra Williams, nombrando también a la ex directora adjunta del equipo, Claire Williams, y a los antiguos ejecutivos del equipo, Mike O'Driscoll (que fue director ejecutivo) y Doug Lafferty (que fue director financiero). Los tres abandonaron el equipo en otoño de 2020 como consecuencia de la adquisición por parte de Dorilton Capital.

Kendrick dijo que se eligió un tribunal de Florida esencialmente por las conexiones actuales de Miami con la F1.

La presentación alegó que el equipo hizo "declaraciones fraudulentas" sobre su competitividad potencial, con ROKiT en esencia sugiriendo que la ACI no tenía la historia completa cuando tomó su decisión de arbitraje.

La demanda señalaba que "como resultado directo y próximo de las declaraciones fraudulentas realizadas por los demandados, los demandantes han sufrido importantes pérdidas financieras y daños a su fondo de comercio y reputación empresarial", y pedía una indemnización por "una cantidad superior a 149.528.550 dólares".

El caso de Kendrick fue iniciado en su nombre por Larry Klayman, un conocido abogado que ha participado en varias acciones de gran repercusión, incluidas algunas contra los ex presidentes de EE.UU. Bill Clinton y Barack Obama, y el actual presidente, Joe Biden.

La semana pasada, la jueza Beth Bloom desestimó el caso alegando que Klayman no puede actuar actualmente en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida debido a las secuelas de un asunto no relacionado.

Tras una petición de aclaración por parte de Williams, la jueza Bloom señaló que Klayman había sido "suspendido de la práctica en el Tribunal de Distrito" y que ROKiT "no había conseguido un abogado autorizado para ejercer en este Distrito".

Ahora que el caso de Florida no sigue adelante, Kendrick se centrará en California, con un nuevo equipo jurídico, ya que Klayman no tiene licencia para trabajar en este estado.

Klayman restó importancia a los motivos de la desestimación del caso ROKiT.

"He impugnado la suspensión", dijo a Motorsport.com. "Hay una moción pendiente para anularla. Porque es incorrecta".

"Este es un asunto que tiene 15 años, que sale del Distrito de Columbia, que es un lugar muy tóxico. Me enfrenté a Obama y da la casualidad de que el juez que desestimó el caso es una persona nombrada por Obama".

En cuanto al caso ROKiT, dijo: "Fue desestimado sin perjuicio, y se volverá a presentar en otro tribunal muy pronto, en los próximos días".

"Se volverá a presentar en California. Fue una decisión estratégica que se tomó antes de que el juez desestimara el caso. Así que íbamos a hacerlo de todos modos. Lo llevarán los abogados de California. No por mí".

"No se ha hecho ningún daño, no se han perdido derechos. Esa es la clave. El caso no fue desestimado por sus méritos".

Con el caso de Florida terminado y sin presentación formal en ningún otro lugar todavía, la posición actual del equipo Williams es que el asunto está terminado.

"Williams Racing puede confirmar que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha desestimado todas las demandas presentadas por ROKiT contra Williams y sus antiguos directores", dijo un portavoz a Motorsport.com.

"Habiendo obtenido con éxito un laudo arbitral contra ROKiT en el Reino Unido y asegurando con éxito la confirmación del laudo arbitral por un tribunal federal en los Estados Unidos, Williams continúa depositando su confianza en el sistema legal con respecto a su disputa con ROKiT, y espera recibir la cantidad que se le concedió en virtud del laudo arbitral original".

