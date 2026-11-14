Fórmula 1

Romain Grosjean pone fin a una etapa de 23 años: "Ya no quiero esto"

Romain Grosjean está cansado de las carreras de monoplazas: tras una decepcionante temporada en IndyCar, explica por qué quiere establecer otras prioridades de cara al futuro.

Stefan Ehlen

Publicado: 14 nov 2026, 16:14

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Romain Grosjean, Dale Coyne Racing

Foto de: Penske Entertainment

Después de 23 años en el automovilismo de monoplazas, se terminó: el expiloto de Fórmula 1 Romain Grosjean se ve compitiendo en el futuro únicamente en resistencia. Así lo explicó Grosjean después de su peor resultado hasta ahora en la serie estadounidense IndyCar, con el 19° puesto en la clasificación general de 2026, en una entrevista con Racer.

La "realidad" lo alcanzó en la final de IndyCar en Laguna Seca: "Allí me clasifiqué casi en el último puesto. Y sé que es una de mis pistas más fuertes. Entonces pensé: 'Ya no quiero esto'. Estoy cansado de esos momentos en los que simplemente te faltan los medios para pelear. Por eso creo que con el automovilismo de monoplazas se acabó".

Grosjean, sin embargo, quiere seguir corriendo, solo bajo otras condiciones. Por eso la resistencia tendrá "prioridad" para él, "porque esta vida frenética [en los monoplazas] exige muchísimo", explicó.

Por qué Grosjean quiere correr en resistencia en el futuro

2026 había sido especialmente "duro" para él. "No quiero ocultarlo". De las carreras de resistencia, en cambio, Grosjean espera "más en el plano humano", diversión y opciones de victoria. "Eso es para mí", dijo Grosjean.

Pero no cierra su capítulo en IndyCar con amargura; al contrario: "Tuve algunos momentos grandiosos. Tuve la oportunidad de liderar la Indy 500. Terminé dentro del top 10. En las últimas 60 vueltas estuve la mayor parte del tiempo en el top 5. Fue fantástico".

El balance de Grosjean en IndyCar: seis podios, pero ninguna victoria

Pero, en definitiva, los resultados no llegaron: en 2026, Grosjean logró para el equipo Dale Coyne solo cuatro puestos en el top 10 en 18 carreras de IndyCar. El punto más alto fue el segundo lugar en Markham: "con mi 'tractor' fue increíble", dijo Grosjean.

También había desembarcado con fuerza en la serie estadounidense en 2021 con Dale Coyne y ya en su primer año consiguió tres puestos dentro del top 3. Para el equipo de punta Andretti sumó otras tres posiciones de top 3 en 2022 y 2023, mientras que para Juncos-Hollinger en 2024 tuvo un cuarto puesto como mejor resultado. Grosjean no pasó del 13° lugar en la clasificación general de IndyCar.

Diez podios y un grave accidente en la Fórmula 1

En la Fórmula 1 le había ido mejor: en 2013, Grosjean terminó séptimo en el campeonato de pilotos con Lotus después de seis podios. En cuatro años consiguió en total diez posiciones dentro del top 3 para el actual equipo Alpine. Luego, Grosjean corrió durante cinco años para el equipo estadounidense Haas. El punto más negativo fue su accidente con fuego en 2020 en Bahréin, que marcó su última largada en un Gran Premio de Fórmula 1.

Pero Grosjean mira hacia atrás su carrera sin amargura: "No tengo malas sensaciones al respecto. Exige mucho al cuerpo y a la cabeza y consume tiempo que, en algún momento, simplemente ya no quieres invertir. Le di tanto a este mundo que para mí se siente como si hubiera llegado el momento de hacer otra cosa".

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