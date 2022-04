La atrevida respuesta de Gasly ante el control de ropa interior en F1

Cargar reproductor de audio

Los pilotos de la F1 fueron informados en una larga reunión el viernes por la noche en el Gran Premio de Australia de que la FIA tomaría medidas para controlar lo que llevan debajo de sus trajes de competición.

En medio de la preocupación de que los pilotos han sido descuidados con su ropa de carrera, lo que podría comprometer su protección en choques seguidos de incendios como el que Romain Grosjean sufrió en 2020, el director de carrera de la F1, Niels Wittich, dijo que iba a ser más estricto en la materia.

Eso significa hacer cumplir el Apéndice L del Código Deportivo Internacional de la FIA, que establece que los pilotos deben llevar guantes, ropa interior larga, un pasamontañas, calcetines y zapatos homologados según las normas de la FIA.

Pero aunque los pilotos entienden perfectamente los beneficios en materia de seguridad, algunos se preguntan por qué la FIA está de repente tan obsesionada con pequeños detalles como la cuestión de la ropa interior y la prohibición de llevar joyas.

Gasly pareció especialmente irritado por la situación y dijo que era la FIA la que tenía que decidir hasta qué punto quería ser detallista con su control.

"No voy a comentar nada al respecto", dijo. "Si quieren revisar mi culo, siéntanse libres, no tengo nada que ocultar. Mi pene, todo. Si eso les hace felices, siéntanse libres".

Lewis Hamilton tampoco pareció muy feliz por la postura de la FIA.

Tras pasar horas discutiendo asuntos en la reunión de pilotos, el siete veces campeón cuestionó la obsesión por la ropa interior en un extenso encuentro en el que los representantes del organismo rector no llevaban mascarillas para protegerse de la propagación del COVID-19.

"Ha sido la reunión informativa para pilotos más larga de mi vida", dijo el piloto de Mercedes. "Llevo mucho tiempo compitiendo y nunca se había hecho una reunión informativa tan larga".

"Además, nadie en el briefing de pilotos llevaba máscaras. Algunos de los pilotos sí, pero la mayoría de la FIA no, lo que me resultó incómodo".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Y luego no entiendo muy bien las cosas pequeñas que están recogiendo, como la ropa interior. ¿Realmente estamos hablando de ese tipo de cosas? Pero seguimos adelante".

Daniel Ricciardo, de McLaren, entendió por qué la FIA quería garantizar la máxima seguridad, pero dijo que había algunas consideraciones prácticas a tener en cuenta con los proveedores.

"Si alguien dice 'no conduzcas con un anillo', no voy a conducir con un anillo", dijo. "No me molesta y tampoco soy supersticioso. Así que esas cosas, una pulsera de la suerte o algo así, desde luego no son para mí. Así que si te conviene no llevarlo, estoy totalmente de acuerdo. Me parece bien".

"Pero era la primera vez que oía hablar de la ropa interior ignífuga. Obviamente usamos las calzas, si quieres llamarlo así, pero no tenemos ropa interior que sea a prueba de fuego, así que fue más bien una sorpresa, nunca había oído hablar de ella".

"Si nos ayuda a mantenernos un poco más seguros en esas situaciones, entonces por supuesto que invertiré en algunas. Pero no creo que los hagan".

"O, al menos, no creo que la gente a la que le compramos el equipo de carreras lo haga, así que vamos a tener que conseguir unos a medida. Y supongo que será a medida, por supuesto".

Fernando Alonso también sugirió que había que utilizar un elemento de sentido común en estas cuestiones.

"No me interesan demasiado estas cosas", dijo. "Creo que tenemos que ser flexibles en un par de estas cosas. Pero es parte del espectáculo. Supongo".