La advertencia de Rosberg a Antonelli pese a su gran diferencia en la carrera hacia el título de F1 2026

Kimi Antonelli podría ponerse “cada vez más nervioso” en su lucha por el campeonato de Fórmula 1 de 2026 si las mejoras de McLaren y Ferrari lo hacen retroceder hacia el grupo, advierte el campeón de F1 de 2016, Nico Rosberg.

El piloto de Mercedes actualmente cuenta con una ventaja de 81 puntos en la clasificación sobre su compañero de equipo George Russell, que ocupa el segundo puesto. Amplió su ventaja con una victoria en el Gran Premio de España inaugural en el circuito de Madring, aprovechando un Virtual Safety Car que apareció en el momento justo.

Mientras hablaba con los medios después de la carrera, Antonelli admitió que no era la manera en la que le gustaría ganar y que, de no haber sido por el Virtual Safety Car, Lando Norris, de McLaren, probablemente habría conseguido la victoria.

Durante una aparición en el Sky Sports F1 Show, Rosberg trazó paralelismos con el final de su propia lucha por el campeonato en 2016.

“El peor escenario posible es que, de repente, McLaren empiece a alejarse y quizás también haya alguna mejora de Ferrari o algo por el estilo, y que Kimi empiece a retroceder un poco más hacia el grupo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Eso es similar a lo que me ocurrió en mi año de campeonato, porque empecé a hacerlo, ya que no estaba pilotando tan bien. Empecé a retroceder hacia el grupo en esas últimas cuatro carreras.

“En algún momento siempre estaba ahí, incluso en México, en la clasificación hasta el último momento. De hecho, solo estaba sexto en la clasificación de Q3 hasta el último momento. En cada una de esas carreras, en algún momento estaba tercero, y no segundo, y [Max] Verstappen chocaba conmigo prácticamente en cada carrera.

“Así que, si volviera a retroceder aunque fuera ligeramente hacia el grupo, el riesgo simplemente aumenta y empiezas a ponerte cada vez más nervioso por las cosas”.

La próxima, 15.ª ronda de la temporada 2026, el Gran Premio de Azerbaiyán, se disputará del 24 al 26 de septiembre.

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