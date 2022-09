Rosberg compara a Ferrari con un equipo de F3, Binotto responde

Cargar reproductor de audio

El Gran Premio de Países Bajos resultó ser otro duro golpe para Ferrari, ya que se enfrentó a nuevos dramas en el pitlane que desbarataron sus esperanzas de obtener un mejor resultado.

Carlos Sainz había estado en la lucha con Lewis Hamilton durante el primer stint antes de que se torciera en su primera parada cuando Ferrari no tenía todos los neumáticos preparados para el español.

Más tarde, durante la intensidad de las últimas paradas del coche de seguridad, Sainz recibió una penalización de cinco segundos por una salida insegura al cruzarse en la trayectoria de Fernando Alonso.

Los dramas de las paradas en boxes, que se produjeron después de una serie de decisiones estratégicas cuestionables y han hecho que Ferrari se enfrente a las críticas por tener que hacer un mejor trabajo en el pitwall y en el pitlane.

Nico Rosberg, que es como comentarista para Sky TV, fue abiertamente crítico, sugiriendo que Ferrari fue peor en su gestión que los equipos de categorías inferiores.

"Oh, Dios mío", dijo sobre los pitstops de Ferrari. "Mattia Binotto sigue diciendo 'No, no, no necesitamos hacer ningún cambio, todo va bien'. ¿Cuándo llegará el día?"

"No es posible que incluso los equipos de Fórmula 2 o F3 hacen un mejor trabajo en su estrategia y en los pitstops que Ferrari".

"¿Vas a los boxes y no hay ningún neumático en una carrera normal? En algún momento tienen que empezar a hacer algunos cambios".

Pero Binotto no se ha dejado impresionar por las afirmaciones de Rosberg y dice que es demasiado fácil ser crítico sentado frente a un televisor en casa en lugar de entender cómo funcionan realmente las cosas sobre el terreno.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

"En primer lugar, creo que es muy fácil hablar cuando se está fuera [del paddock]. Es fácil criticar", dijo.

"Pero no vamos a cambiar a la gente: esa es mi respuesta a Rosberg. Tenemos grandes personas y se ha demostrado que lo más importante en el deporte es la estabilidad y que nos aseguramos de mejorar día a día y carrera a carrera".

"Tenemos grandes personas en el equipo y no tengo ninguna duda al respecto. Todos los equipos necesitan años y experiencia para estar delante, y creo que no hay razón para que sea diferente para nosotros".

Ferrari ha explicado que el problema en el pitstop de Sainz se desencadenó simplemente porque hicieron una llamada tardía para meter al español a pits, ya que no quería verse perjudicado por Hamilton.

"Sí, fue una llamada muy tardía para reaccionar ante Lewis [Hamilton] con Carlos [Sainz]. Fue una llamada demasiado tardía", dijo.

"Pero sé, como él [Rosberg] debería saber también porque es un piloto experimentado, que es mucho más fácil abordar ese tipo de problemas que el rendimiento".

"En mi opinión, lo que más cuenta hoy es el rendimiento", finalizó el directivo.