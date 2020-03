Rosberg reveló la casi humillación que sufrió en Williams

Campeón del mundo de Fórmula 1 en 2016, Nico Rosberg pasó sus primeras cuatro temporadas con Williams, de 2006 a 2009, tras llevarse el título de GP2. Una etapa en la que tuvo mucho menos éxito que los siguientes siete años en Mercedes, con solo dos podios en 70 grandes premios.

La primera temporada de Rosberg fue especialmente difícil. Solo sumó cuatro puntos y estuvo por debajo de su experto compañero de equipo, Mark Webber. Su accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Alemania, con un trompo que acabó en el muro, pareció haber agotado la paciencia del director técnico, Sam Michael.

"Una vez, Sam Michael me llamó después de una carrera en Hockenheim y me dijo: 'Nico, fuiste completamente inútil este fin de semana", recuerda con una sonrisa Rosberg en Auto Motor und Sport. "¡Es difícil aceptar eso!".

Accident pour Nico Rosberg, Williams FW28 Photo de: Mark Capilitan Nico Rosberg, Williams FW28 Cosworth, discute avec Sam Michael, directeur technique Williams Photo de: LAT Images

Rosberg también provocó la ira del director de ingeniería, Patrick Head, durante una temporada 2008 donde solo dos destellos del alemán permitieron que el equipo brillara, con dos podios en Australia y Singapur.

"Fue en la clasificación de Melbourne, entre la Q1 y la Q2", explicó. "Patrick Head se me acercó, abrió mi visor del casco y me gritó: 'Nico, si sigues conduciendo así, ¡te cargarás nuestro negocio!'. Y cosas de ese tipo. El auto no iba bien en absoluto. Era mi tercer año".

Patrick Head, directeur de l'ingénierie, Williams Toyota, discute avec Nico Rosberg, Williams FW29 Toyota Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images Nico Rosberg, Williams FW30 Toyota Photo de: Steven Tee / LAT Images

"Fueron completamente despiadados. No sentían nada por los seres humanos. Probablemente estaban acostumbrados a tipos como Alan Jones [Campeón del mundo en 1980 con Williams] o mi padre [Keke Rosberg, coronado en 1982]. Después del discurso de Patrick, logré clasificarme séptimo, pero no fue por él".

Y cuando se le preguntó si se acostumbró rápido a ese tipo de personajes, Rosberg concluyó: "No, no te acostumbras tan fácilmente. Solo ahora, mucho más tarde, puedo sonreír al respecto. Antes eran héroes para mí, héroes muy grandes. Ahora, cuando lo pienso, los veo como personas normales. Pero cuando llegué allí, me parecían fuera de lo común. Especialmente Sam Michael. Era un líder total, alguien que impone respeto".

A pesar de esos duros momentos en Williams, Nico Rosberg coronó una gran carrera en la F1 con su título en 2016. Aquí repasamos los 57 podios del piloto alemán: