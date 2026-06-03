Rosberg expone los juegos mentales de Michael Schumacher cuando fueron compañeros
Nico Rosberg ha revelado cómo Michael Schumacher utilizó sutiles tácticas psicológicas durante su etapa como compañeros de equipo en Mercedes para obtener una ventaja
Nico Rosberg ha destapado cómo fue su etapa como compañero de equipo del siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, revelando algunas de las maneras en que el ex piloto de Ferrari obtenía una ventaja psicológica sobre sus rivales.
Cuando Mercedes regresó a la F1 como equipo oficial en 2010, un joven Rosberg se encontró emparejado con el piloto más exitoso del campeonato en ese momento.
Hablando en el podcast High Performance, Rosberg recordó: "Es un guerrero mental. Vive y respira para destruir mentalmente a su compañero de equipo, pero no de una manera mala, sino en una zona gris casual, usando las zonas grises como una fuerza diaria. Simplemente le sale de forma natural.
"No tiene que esforzarse para destruir a su compañero de equipo de manera natural, enormemente. Es su forma de vida. Por ejemplo, ya sea que lleguemos al circuito y solo haya una plaza de aparcamiento, hay 20 plazas de aparcamiento en el circuito. Todos los demás tienen que aparcar a un kilómetro de distancia. Michael aparcaba su coche invadiendo ligeramente mi plaza de aparcamiento. Así que dos ruedas apenas cruzaban la línea blanca de una manera en la que yo ya no cabía. O sea, literalmente rayaría los coches si lo intentara.
"Así que me estresaba, porque llegaba tarde a la reunión. Siempre llegas un minuto antes de la reunión de ingeniería. Es la cosa más horrible llegar un minuto tarde cuando todo el mundo, incluso en la fábrica, 50 personas en la fábrica, todo el mundo está conectado, y es, 'Perdón, estamos esperando a que llegue Nico'. Horrible".
"Así que, quedas atrapado porque no puedes dejarlo en medio de la carretera, y es así todo el día. En la clasificación de Mónaco, se encerraba en el único baño que teníamos en el garaje. Solo había uno. Y lo último que haces como piloto es ir siempre al baño antes de subirte al coche, y él se encerraba dentro mirando su reloj.
Nico Rosberg, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, McLaren, and Michael Schumacher, Mercedes AMG, in the post qualifying Press Conference
Photo by: Charles Coates / Motorsport Images
"El tiempo pasa, y él sabe que es lo más horrible, meterte en un coche de carreras cuando estás estresado porque necesitas ajustarte los cinturones. Y hay correas de entrepierna en la parte inferior que son de alto riesgo. Necesitas tomarte tu tiempo para colocarlas con mucho cuidado y bien porque lo peor que puede pasar es que si algo se mueve de sitio mientras estás en la pista, entonces no hay nada que puedas hacer al respecto.
"Todos los pilotos han experimentado esto. Es muy doloroso. Y cuando frenas, te deslizas hacia la entrepierna, y si algo no está bien colocado, te queda una hora por delante, estás en la pista, y no puedes hacer nada al respecto. Así que no quieres meterte en el coche estresado. Y él está en el baño con la puerta cerrada con llave.
"Estoy golpeando la puerta, y no sé quién está ahí dentro porque no habla nadie. 'Sal. Sal. Sal, por favor. Necesito entrar.' Y él sabe, 'OK, quedan tres minutos. Quedan dos minutos.' Para entonces, tenía que encontrar un cubo en la parte trasera del garaje para orinar. Tenía que estar orinando con mis mecánicos a mi alrededor. Esto era así todo el día. Le encantaba."
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