Rosberg niega que Mercedes favorezca a Kimi Antonelli sobre George Russell tras Monza

El campeón de Fórmula 1 de 2016, Nico Rosberg, ha rechazado rotundamente las insinuaciones de que Mercedes favoreciera a Kimi Antonelli frente a George Russell durante el Gran Premio de Italia, insistiendo en que la escudería de Brackley mantiene una estricta igualdad entre sus aspirantes al título.

La carrera de Monza se saldó con una impresionante victoria de Antonelli en su país, tras salir desde la 19.ª posición de la parrilla y aprovechar la salida del coche de seguridad virtual a mitad de carrera para entrar en boxes y cambiar a neumáticos medios nuevos. Russell, que lideraba la carrera, permaneció en pista con neumáticos duros y, finalmente, perdió la victoria frente a su compañero de equipo.

Al abordar la situación en Sky Sports F1 tras la carrera, el presentador Simon Lazenby cuestionó si Mercedes había actuado a favor de Antonelli debido a que el italiano lidera el campeonato de pilotos.

"No, no, no, no, no", respondió Rosberg. "Igualdad de oportunidades para ambos. Tiene que ser así. Y así es. Están compitiendo por el campeonato".

Rosberg, que pilotó para Mercedes de 2010 a 2016, explicó que los protocolos internos de Mercedes otorgan automáticamente prioridad en la estrategia al coche que va en cabeza.

"Está muy claro a nivel interno en el equipo. George va en cabeza. Se le asigna la mejor estrategia para llegar, de la forma más rápida posible, al final de la carrera", añadió el expiloto.

Nico Rosberg, SKY Sport Foto de: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

"Le toca la primera opción. Da igual dónde esté Kimi o qué esté haciendo o lo que sea, se la queda él. Y eso es lo que Mercedes tiene que confirmar ahora. En ese momento, para George, lo mejor era quedarse en pista y no entrar a cambiar a los neumáticos medios. Y si ese es el caso, entonces todo resulta fácil y justo".

Cuando se le preguntó si Mercedes podría no haber querido que Russell entrara en boxes mientras iba en cabeza, Rosberg continuó: "Es una pregunta difícil. Como digo, George tiene que tener la mejor estrategia porque va en cabeza. Así que hay que darle la mejor estrategia, sea cual sea.

"Y tiene que haber sido que la forma más rápida de llegar al final era quedarse en pista con esos neumáticos duros, porque solo le quedaba un juego de neumáticos medios usados. Es difícil saberlo desde fuera, pero espero que ese fuera el caso".

Antonelli ha ampliado ahora su ventaja en el campeonato de pilotos a 66 puntos sobre su compañero de equipo Russell, que ocupa el segundo puesto.