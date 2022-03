Brawn dice que la F1 dejó atrás unos coches "horribles"

Cargar reproductor de audio

La primera carrera de la temporada 2022 de Fórmula 1 mostró mucha acción en pista, incluyendo una emocionante batalla en la parte delantera, cuando Max Verstappen hizo una serie de intentos fallidos para quitarle el liderato a Charles Leclerc, antes de tener que abandonar por problemas en su Red Bull.

Reflexionando sobre la nueva era de la F1, Ross Brawn advirtió que Sakhir era solo la primera cita con los nuevos monoplaza, y subrayó que la FIA hará un análisis adecuado para ver exactamente cómo el seguimiento y los adelantamientos han mejorado con el nuevo paquete aerodinámico.

"Es una muestra basada en una [carrera], así que no nos adelantemos", dijo Brawn, cuando Motorsport.com le preguntó si los cambios que se han producido en el reglamento habían logrado los objetivos deseados. "Pero no hemos visto ningún aspecto negativo hoy, lo que es una bastante bueno".

"Creo que ahora, una vez que los pilotos hayan hecho sus comentarios sobre la carrera y la FIA empiece a mirar todos los datos, podremos ver cómo hemos sido capaces de avanzar".

"Pero los coches anteriores eran horribles, así que hemos sido capaces de dar ese paso. Creo que hemos demostrado que la capacidad de competir en carrera del monoplaza tiene que ser una consideración importante de cara al futuro".

"No se trata de una única solución y parar. Necesitamos seguir con este proceso y tenemos que seguir trabajando y entendiendo cómo hacer grandes coches de carreras y continuar el desarrollo en esa dirección."

Ross Brawn, director general de la F1. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Los ingenieros que ayudaron a diseñar el nuevo paquete en nombre de la organización de la F1 han pasado a formar parte del departamento técnico de la FIA. Esto significa que ahora tienen acceso directo a los datos de las escuderías, para que así pueden ser analizados adecuadamente.

"Creo que digeriremos todos los datos y toda la información, y nos llegarán los comentarios de los equipos y los pilotos", dijo Brawn.

"Siempre he dicho que esto es un proceso y que no es una solución única, así que tenemos que continuar con el proceso".

"El equipo que ha diseñado este coche se ha trasladado a la FIA, por lo que tienen acceso legítimo a todos los datos del monoplaza. Pueden mirar todos los resultados, ver lo que hay que mejorar y cómo avanzamos".

"Si podemos mantener este proceso y si podemos añadir la capacidad de carrera a las prioridades de los nuevos coches en el futuro, entonces creo que es el movimiento correcto".

A Brawn no le preocupa la gran dispersión de la parrilla, ya que los equipos punteros siguen teniendo su tradicional y clara ventaja.

"Obviamente, con las nuevas regulaciones, me parece que dos o tres equipos no lo han hecho bien. Pero no ha sido tan grave. Como siempre, si podemos tener dos o tres en la parte delantera peleando entre ellos y una zona media fuerte, entonces creo que deberíamos estar contentos. Si estos coches pueden competir entre ellos, esa es la clave".

"No hay que olvidar el impacto que tendrá el límite de costos, porque nadie va a poder invertir otros 100 millones de dólares en su programa para resolver sus problemas".

"Así que eso va a tener un índice de desarrollo más plano, por lo que nadie se va a alejar. Creo que se han juntado muchas cosas, así que podemos esperar tener un gran año".

Mohammed bin Sulayem, presidente de la FIA, y Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Stefano Domenicali, CEO de la F1, dijo que las diferentes estrategias de neumáticos habían contribuido al espectáculo en Bahréin.

"En primer lugar, no debemos subestimar el trabajo que ha hecho Pirelli porque, como sabéis, las gomas han estado en el punto de mira", comentó el italiano.

"Creo que es una tipología diferente que aportó otro elemento al espectáculo, con diferentes estrategias de paradas en boxes, algunos lo hicieron bien, otros mal, eso es parte del juego, y es genial".

"Por otro lado, hemos visto tantos adelantamientos que no pude contarlos, lo que está creando algo para el público".

"Como dijo Ross [Brawn], tenemos que ir paso a paso, pero las primeras señales son muy alentadoras. Tenemos que asegurarnos de que todos los implicados están haciendo el trabajo correcto".

"La otra cosa que puedo decir de lo que hemos visto es que ha habido una gran lucha en la pista, y ha sido correcta por parte de todos los pilotos. Es una buena señal para la primera carrera, y esperemos que continúe para la siguiente".

Domenicali también dejó claro que el éxito inicial de Ferrari será un gran impulso para el GP de Emilia Romagna, que se celebra el mes que viene.

"No hay duda de que ver a Ferrari siendo competitivo es muy bueno para todos, así que estoy seguro de que esto tendrá un impacto en el número de entradas que venderá el promotor, y espero una gran multitud en Imola, como en los viejos tiempos", concluyó.