Ross Brawn insinúa que dejará su puesto en la Fórmula 1

Ross Brawn ha tenido una notable carrera en la Fórmula 1: el británico llevó a Benetton y Ferrari a los títulos como director técnico, y luego ganó el campeonato con su propio equipo Brawn GP, que luego vendió a Mercedes para obtener beneficios económicos.

Tras pasar varios años en un merecido retiro, Brawn regresó al deporte a petición de los nuevos propietarios Liberty Media. Se convirtió en director deportivo de la F1, mano derecha del gran jefe Chase Carey.

Sin embargo, después de que el americano fuera sustituido por Stefano Domenicali el pasado invierno, se habló en el paddock de la posibilidad de que Brown se fuera. El propio británico, de 67 años, ha confirmado estas suposiciones en una entrevista con el canal de televisión alemán Sport1.

"Ahora mismo [la Fórmula 1] lo primero y más importante es mantener las posiciones que tenemos", dijo Ross. – “Debido a la pandemia y a la crisis ucraniana, ha sido difícil para todos. Por eso he vuelto a la Fórmula 1.

“Pero ahora pretendo, digamos, reducir mi presencia de forma significativa. El deporte podrá seguir contando con mi experiencia, pero ya no tendré la responsabilidad diaria de un área concreta.

Ross Brawn, director general de deportes de Motorsport, FOM Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Me permitirá pasar más tiempo con mis hijos y nietos, ir a pescar más a menudo y cuidar mi jardín”.

El directivo añadió que en estos momentos una de sus mayores satisfacciones es atraer nuevos fanáticos a la categoría: "Ahora disfruto atrayendo a nuevos fans. Por ejemplo, el deporte tiene más espectadores femeninos que antes".

Brown se mostró satisfecho con el funcionamiento de las nuevas normas: "Los pilotos pueden conducir más cerca unos de otros, los adelantamientos se han vuelto más fáciles. Así que todo funciona muy bien.

“Sí, algunos equipos se han acostumbrado a la nueva normativa, mientras que otros han enriquecido el folclore de la F1. Sabíamos que esto pasaría.

“Mercedes en particular ha sufrido, pero no son idiotas los que trabajan allí. Lo arreglarán”.

El año pasado ya circularon rumores en el paddock sobre la inminente salida de Ross Brawn del campeonato, que no se han confirmado y que por ahora no tiene una fecha concreta para retirarse, aunque es una realidad que esto no está lejos de sus objetivos.