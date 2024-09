Russell acusa a Checo Pérez de conducción peligrosa "a 340 km/h" en Monza

George Russell arrancó desde la tercera posición este domingo en Monza con la expectativa de luchar por un lugar en el podio, pero un incidente en la primera curva con Oscar Piastri lo hizo caer en el orden hasta el séptimo lugar.

Con daños en el alerón delantero, el piloto de Mercedes quedó justo delante de Sergio Pérez, quien arrancó octavo y finalmente pudo superarlo en la 11º vuelta de la carrera prevista a 53 giros.

Russell entró en pits antes que Pérez por primera vez en el gran premio, lo que le permitió luego recuperar terreno y enfrentarse al mexicano cuando este cumplió su pitstop inicial, arrancando una batalla que se extendió durante varias vueltas.

La disputa incluyó un momento en que Russell se lanzó a adelantar a Pérez por dentro en la frenada hacia la primera curva, donde los coches llegan a los 350 km/h, pero el de Red Bull se movió para cubrir su posición de forma que no le gustó nada a su rival.

Russell finalmente pudo adelantar a "Checo" Pérez y terminar la carrera en la séptima posición, pero se mostró molesto cuando se le preguntó si se había divertido corriendo contra el de Guadalajara.

"¿Divertido? No estoy seguro de que se pueda describir como diversión, porque pensé que iba saltar por los aires cuando me apretó a 340 km/h", lanzó el británico.

"Pero sí, fue una carrera dura y al menos me alegré de ganar una posición. Estuvo justo en el límite", agregó.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si pensaba conversar con Pérez por lo sucedido, Russell respondió: "No, no hay nada que decir. Sí, al final no chocamos y le pasé, pero con medio centímetro más podría haber sido otra historia".

Russell se manifestó frustrado también por la maniobra del arranque de la carrera con Oscar Piastri, que demostró ser fundamental para el desarrollo de su gran premio.

"Me vi sorprendido por el punto de frenada de Oscar y toqué los frenos, empecé a bloquearme porque estaba muy cerca de él y tuve que evitarlo, así que es bastante molesto cuando todo el fin de semana se te escapa tan rápido, pero viendo el ritmo después no creo que hubiéramos podido seguir el ritmo de los McLaren y los Ferrari", explicó.

De todos modos, el piloto de Mercedes admitió que el equipo no tenía ritmo para luchar arriba en la carrera.

"Perdí mucho rendimiento (por el alerón roto). Tuve que entrar en boxes en la octava vuelta. Fue un día muy decepcionante, pero al final no tuve el ritmo necesario. La categoría está un poco extraño en este momento con la forma en que Red Bull ha perdido tanto ritmo. Ferrari pareció estar sufriendo en Zandvoort y en todas las carreras anteriores, pero luego fueron muy rápidos el domingo en Zandvoort y durante todo el fin de semana, así que no lo sé", finalizó.