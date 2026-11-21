Fórmula 1 Las Vegas GP

Russell acusa a Verstappen de pilotar como si fuera mejor que todos tras choque en Las Vegas

Russell estaba muy frustrado con Verstappen tras el incidente ocurrido en la FP3

Benjamin Vinel

Publicado: 21 nov 2026, 6:43

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

George Russell arremetió contra Max Verstappen después de que chocaran en los Libres 3 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Verstappen adelantó al Mercedes antes de la curva 14 en busca de aire limpio, pero Russell se movió para volver a ponerse por delante, y el neerlandés cerró la puerta sin éxito. Russell finalmente apartó por la fuerza a su rival, y el piloto de Red Bull más tarde le hizo un corte de mangas.

Russell se mostró indignado por la conducción de Verstappen, que le valió una advertencia de los comisarios. “Creo que una advertencia estuvo bien, pero, ya sabes... No hay nada en las reglas que diga que no puedes adelantar a alguien que está empezando la vuelta, pero cuando haces esto, estás fastidiando a esa persona”, dijo el británico a Sky Sport Italia.

“Hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta, y yo no voy a aceptar que alguien me fastidie así y vaya por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que plantarle cara a ese tipo”.

Mientras tanto, la valoración de Verstappen de la situación en la rueda de prensa posterior a la clasificación fue directa: “No pasó nada”.

Una advertencia es en gran medida intrascendente ya que, a diferencia de una reprimenda, no puede derivar en una sanción mayor en caso de reincidencia.

Por qué los comisarios dieron una advertencia a Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Aun así, Verstappen fue considerado responsable del incidente, y así es como lo vieron los comisarios.

“Ambos coches se aproximaban a la curva 14, con el coche 3 por delante del coche 63”, decía el informe de los comisarios. “El coche 3 frenó antes de lo esperado y cambió de dirección durante la frenada. El coche 63, que se aproximaba por detrás, se movió hacia la izquierda e intentó adelantar por el interior. Durante la maniobra, el eje delantero del coche 63 estaba por delante del espejo del coche 3. Los dos coches hicieron contacto posteriormente.

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“Durante la audiencia, los pilotos también hablaron de los acuerdos informales entre caballeros relativos a la preparación para una vuelta rápida y la conducta esperada entre pilotos en tales situaciones. Los comisarios tomaron nota de estas explicaciones, pero consideraron que tales entendimientos informales tenían una relevancia limitada para la evaluación del incidente. Las consideraciones decisivas fueron los movimientos reales de ambos coches y sus posiciones relativas.

“Por lo tanto, los comisarios examinaron la frenada y el cambio de dirección del coche 3, la maniobra evasiva y el posicionamiento del coche 63, teniendo en cuenta las Directrices de Estándares de Conducción aplicables.

“Los comisarios consideraron que el cambio de dirección del coche 3 durante la frenada fue impredecible y contribuyó a la situación en la que el coche 63 tuvo que moverse hacia el interior para evitar el contacto. Aunque los comisarios no consideraron que la maniobra fuera lo suficientemente grave como para justificar una sanción más severa, concluyeron que cambiar de dirección durante la frenada en estas circunstancias estuvo por debajo del estándar de conducción esperado.

“Teniendo en cuenta las circunstancias del incidente, los comisarios determinaron que una advertencia al piloto era apropiada”.

Verstappen y Russell compartirán la primera fila en el GP de Las Vegas del sábado, tras haberse clasificado respectivamente segundo y tercero con el más rápido, Kimi Antonelli, recibiendo una penalización de cinco puestos en la parrilla.

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