Russell: la hemos cagado en la clasificación en Hungría

George Russell, cuya suerte contrastó dramáticamente con la de su compañero de equipo y ganador de la pole, Lewis Hamilton, admitió que se vio muy obstaculizado por el tráfico.

Se vio atrapado cuando intentaba iniciar su vuelta, y observó que algunos de sus rivales no respetaban el pacto de caballeros de no adelantarse unos a otros.

"Toda mi sesión fue en pista en el momento equivocado, en los puntos equivocados, arriesgando demasiado como equipo", dijo al ser preguntado por Motorsport.com tras su complicada sesión.

"El coche era muy rápido, no necesitábamos repostar para una vuelta e ir justo al final y con mucho tráfico, pero estaba intentando respetar el pacto de caballeros y me adelantaron un par de coches, sobre todo Pierre, que me adelantó en la última curva.

"Perdía tres décimas antes incluso de empezar, y la vuelta se había esfumado. Así que no voy a culpar a ninguno de los pilotos, todos luchamos por nosotros mismos. Como equipo, deberíamos haber hecho un trabajo mucho mejor".

Preguntado si pensaba que el pacto de caballeros ya no era válido, dijo: "No creo que haya existido nunca, para ser honesto, y sinceramente yo probablemente habría hecho lo mismo si hubiera estado en su lugar".

"Tienes que luchar por ti mismo. Pero la pista es lo suficientemente grande, tiene 4,5 km de largo y estamos usando un espacio de un kilómetro con 10 coches, así que sólo tenemos que mirarnos en el espejo y reconocer que hoy la hemos cagado".

George Russell, Mercedes F1 W14 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell dijo que no estaba preocupado por el nuevo reto de tener que clasificarse con el neumático duro en la Q1.

"De todos los circuitos, éste es en el que probablemente sea más sencillo", dijo. "El duro de este año es el medio del año pasado.

"Así que y obviamente hace tanto calor ahí fuera, que el duro está funcionando bien. Habría sido una historia diferente en Imola, por ejemplo, y no sé dónde es el próximo evento [Monza], pero de nuevo será una historia diferente".

Russell se hizo eco de los sentimientos de otros pilotos aunque reconoció que había menos rodaje en pista con el sistema alternativo de asignación de neumáticos.

"Creo que para la calificación es bueno, pero con la falta de rodaje en FP1 y FP2", dijo. "Es peor para los aficionados, y tenemos que encontrar una solución mejor porque los aficionados pagan mucho dinero para venir a ver el viernes, sábado y domingo.

"Si estamos haciendo sólo el 60% de las vueltas en comparación con lo que solíamos hacer, están recibiendo menos por su dinero, así que tenemos que encontrar una solución mejor".

