Fórmula 1 GP de Estados Unidos

¿El premio consuelo para George Russell? Es el 'campeón' de las carreras sprint en la F1 2026

George Russell terminó al frente del campeonato sprint no oficial de Fórmula 1 2026 por desempate por resultados por delante de Charles Leclerc

Lydia Mee

Publicado: 19 oct 2026, 13:26

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

George Russell se habría consagrado campeón sprint en 2026, si la F1 hubiera otorgado ese título, después del choque de Lando Norris en la última vuelta con su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, en Singapur.

Mientras Russell ve actualmente cómo se alejan sus aspiraciones al título del campeonato a medida que su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, sigue ampliando su ventaja en la clasificación, el británico ha terminado imponiéndose en las carreras sprint.

También lee:

No existe un campeonato sprint oficial, pero con las seis carreras sprint ya completadas, los resultados extraoficiales están definidos.

Russell y Charles Leclerc, de Ferrari, sumaron ambos 34 puntos en las seis carreras sprint disputadas en China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. Russell se lo llevó por desempate porque ganó tres de ellas, mientras que Leclerc acumuló 34 puntos sin una victoria sprint.

Norris terminó un punto por detrás, con 33, gracias a su victoria en Miami. Detrás de los tres primeros, Antonelli sumó 31 puntos, Lewis Hamilton 27, Piastri 21 y Max Verstappen 20.

Los puntos se otorgan a los ocho primeros clasificados en las carreras sprint, desde ocho puntos para el ganador hasta un punto para el octavo lugar.

En cuanto al campeonato principal, quedan seis rondas, suponiendo que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi se disputen según lo previsto. Antonelli lidera actualmente con 340 puntos. Russell y Hamilton lo siguen en segundo y tercer lugar, con 238 y 229 puntos respectivamente.

Verstappen se ubica cuarto con 221 puntos y llegará al próximo Gran Premio de Estados Unidos después de dos victorias consecutivas en el Gran Premio de Bahréin en Malasia y el Gran Premio de Singapur.

El top cinco lo completa Leclerc, con 215 puntos.

Resultados de las carreras sprint de Fórmula 1 2026 (Top 8)

Carrera sprint de China

Carrera sprint de Miami

Lando Norris, McLaren Oscar Piastri, McLaren Charles Leclerc, Ferrari George Russell, Mercedes Max Verstappen, Red Bull Kimi Antonelli, Mercedes Lewis Hamilton, Ferrari Pierre Gasly, Alpine

Carrera sprint de Canadá

George Russell, Mercedes Lando Norris, McLaren Kimi Antonelli, Mercedes Oscar Piastri, McLaren Charles Leclerc, Ferrari Lewis Hamilton, Ferrari Max Verstappen, Red Bull Arvid Lindblad, Racing Bulls

Carrera sprint de Gran Bretaña

Kimi Antonelli, Mercedes Lewis Hamilton, Ferrari Lando Norris, McLaren George Russell, Mercedes Charles Leclerc, Ferrari Max Verstappen, Red Bull Oscar Piastri, McLaren Liam Lawson, Racing Bulls

Carrera sprint de Países Bajos

George Russell, Mercedes Charles Leclerc, Ferrari Lando Norris, McLaren Kimi Antonelli, Mercedes Oscar Piastri, McLaren Max Verstappen, Red Bull Lewis Hamilton, Ferrari Pierre Gasly, Alpine

Carrera sprint de Singapur

Max Verstappen, Red Bull Lewis Hamilton, Ferrari Charles Leclerc, Ferrari Kimi Antonelli, Mercedes Liam Lawson, Racing Bulls Ollie Bearman, Haas Nico Hulkenberg, Audi Lando Norris, McLaren

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Lydia Mee





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay





Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



18 d



Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari





Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



18 d



Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

Más de

George Russell





Por qué Mercedes cambió a George Russell a la antigua especificación en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



2 d



Por qué Mercedes cambió a George Russell a la antigua especificación en Singapur





Mercedes detecta el fallo en su nuevo paquete: cargó demasiado el tren delantero del W17



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Mercedes detecta el fallo en su nuevo paquete: cargó demasiado el tren delantero del W17





Russell considera a Red Bull "el equipo a vencer" en la F1, pero Antonelli agrega una advertencia clave



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



7 d



Russell considera a Red Bull "el equipo a vencer" en la F1, pero Antonelli agrega una advertencia clave

Más de

Mercedes





Cómo afrontará Kimi Antonelli la presión de sellar el título de F1 en el GP de Estados Unidos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



22 h



Cómo afrontará Kimi Antonelli la presión de sellar el título de F1 en el GP de Estados Unidos





¿Cuándo se convertirá Mercedes en campeón del mundo de F1 en 2026?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 d



¿Cuándo se convertirá Mercedes en campeón del mundo de F1 en 2026?





Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



1 d



Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"

Últimas noticias





Por qué Alex Marquez no pudo repetir en 2026 su gran nivel de 2025



MotoGP



MGP MotoGP 5 min



Por qué Alex Marquez no pudo repetir en 2026 su gran nivel de 2025





Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



56 min



Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo





Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027



FIA F3



F3 FIA F3 1 h



Mattia Colnaghi correrá con Campos Racing en la Fórmula 3 en 2027





McLaren mantiene a Leonardo Fornaroli en la F1 y lo suma al WEC para 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



McLaren mantiene a Leonardo Fornaroli en la F1 y lo suma al WEC para 2027

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete