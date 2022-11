Russell: el circuito de Las Vegas no luce emocionante para conducir

Cargar reproductor de audio

Tras el reciente anuncio del calendario de la Fórmula 1 para 2023, el Gran Premio de Las Vegas, que se estrenará a finales del próximo año, fue presentado oficialmente al público en una conferencia de prensa durante el fin de semana con la presencia de los pilotos de Mercedes, George Russell, Lewis Hamilton, así como Sergio Pérez de Red Bull Racing y Alex Albon de Williams.

El nuevo trazado es un auténtico circuito americano, con muchas rectas largas y, desde su presentación en marzo, los organizadores han añadido una nueva combinación de curvas que correrá por la calle principal de la ciudad del juego de los Estados Unidos.

George Russell espera que el trazado final haga que la pista sea increíblemente rápida, pero no está convencido de que suponga un reto para los pilotos en la primera edición que se correrá en la parte final del calendario de la próxima campaña.

"Nunca es fácil conducir un coche de Fórmula 1 en una pista tan rápida. No creo que sea el lugar más emocionante para correr", dijo el británico en el acto de presentación del circuito el pasado fin de semana.

George Russell, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

"Creo que esta pista está diseñada para el entretenimiento de los espectadores. Todo está ahí para una carrera llena de acontecimientos, de adelantamientos y creo que será una carrera emocionante para los aficionados. Pero, para ser sincero, no me importa cómo me sienta al volante mientras estemos en cabeza", comentó Russell al hablar sobre la definición del circuito en donde espera Mercedes sea más competitivo respecto a la temporada 2022 donde aún no han conseguido victorias.

El circuito de Las Vegas tiene diecisiete curvas y 6,1 kilómetros de longitud, y las entradas ya están a la venta a precios astronómicos. Como se sabe, la próxima temporada de F1 tendrá tres visitas más a Estados Unidos, con Las Vegas, Austin y Miami todavía en el calendario siendo el país con más fechas en toda la temporada.