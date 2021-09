Russell: "Cometí demasiados errores"

Después de su inusual debut en el podio del Gran Premio de Bélgica la semana anterior, Russell estuvo fuera de los focos en Zandvoort, donde más bien fue noticia por un par de errores que un piloto de carreras quiere evitar.

El sábado Russell tuvo una salida de pista en la sesión de clasificación y en la carrera recibió una penalización de tiempo por exceder el límite de velocidad en el pitlane.

Esto último ocurrió en la primera parada de Russell, cuando entró en boxes al mismo tiempo que Antonio Giovinazzi, que estaba justo delante de él.

"Estaba atacando absolutamente. Antonio me aventajaba en 1,5 segundos y sabía que la única manera de ganarle en esta carrera era vencerlo en la parada en boxes. Me pasé un poco, pero no cambió nuestra carrera", describió Russell.

El piloto de Williams volvió a la pista detrás de Giovinazzi, pero unas vueltas más tarde pasó al italiano después de que éste entrara de nuevo en boxes por un pinchazo. A partir de ahí, Russell fue duodécimo, pero sin posibilidades de avanzar. Poco antes del final de la carrera tuvo que retirarse con un problema en la caja de cambios.

Russell, quien se espera que en las próximas horas sea confirmado como piloto de Mercedes para 2022, se mostró autocrítico tras lo hecho en Zandvoort pero cree que arriesgando es la única manera de conducir en Williams.

"Probablemente cometí demasiados errores por mi parte este fin de semana, pero en nuestra posición tenemos que dar el 120% cada segundo, porque si nos dejamos un margen en cualquier área, sabemos que no tenemos el coche para los puntos, pero si seguimos empujando y maximizamos absolutamente todo, saldremos con puntos como hemos hecho en las dos últimas carreras", dijo.

"Así que es un equilibrio difícil estar en nuestra posición, que estoy disfrutando, pero en última instancia no es un fin de semana lo suficientemente bueno. Espero Monza con ganas", agregó.