Russell considera a Red Bull "el equipo a vencer" en la F1, pero Antonelli agrega una advertencia clave

El triple encabezado asiático de la Fórmula 1 le ha ido particularmente bien a Max Verstappen. El piloto de Red Bull terminó a 0.196 segundos de Russell en Bakú antes de conseguir victorias convincentes en Malasia y Singapur.

En ambos lados de la ecuación —en Red Bull y Mercedes— esto está vinculado a importantes actualizaciones introducidas durante el reciente triple encabezado. Red Bull llevó a Bakú su último gran paquete para el RB22 e inmediatamente dio un paso adelante significativo.

En Mercedes, la realidad ha resultado más complicada. Las Flechas Plateadas introdujeron en Malasia su esperada actualización para el W17, pero no ofreció de inmediato las respuestas que buscaban, en parte por las características inusuales del Circuito Internacional de Sepang, con su asfalto extremadamente rugoso.

En Singapur, Russell utilizó la especificación anterior mientras Antonelli usó la nueva para reunir datos comparativos y encontrar respuestas. La conclusión preliminar es que la actualización efectivamente ofrece un mayor potencial, pero la ventana de funcionamiento en la que se puede desbloquear ese potencial es extremadamente estrecha.

"Los números dicen que está rindiendo como esperamos, pero obviamente los tiempos de vuelta no han sido tan buenos. Así que tenemos que intentar entender cómo hacer que funcione", dijo Russell después de la carrera.

Durante su remontada hasta el noveno lugar, Russell volvió a tener mala suerte con el momento del coche de seguridad virtual, del que no pudo sacar todo el provecho, a diferencia de Antonelli y Charles Leclerc. Pero, según el británico, Mercedes tiene desafíos más importantes entre manos: alcanzar a Red Bull, que considera que ahora se ha convertido en la nueva referencia.

"Sí, quiero decir, 5, 10 o 20 segundos más; habría ayudado al panorama, pero no voy a perder el sueño por eso", dijo Russell cuando Motorsport.com le preguntó por el desafortunado momento del VSC.

"Creo que lo principal para nosotros como equipo es intentar entender cómo vamos a encontrar más rendimiento, porque el rendimiento de Red Bull ha sido muy impresionante durante las últimas tres semanas en tres circuitos muy diferentes. Ahora mismo son el equipo a batir".

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cuando Motorsport.com trasladó posteriormente esos comentarios a Antonelli y le preguntó si el líder del campeonato también consideraba a Red Bull como la nueva referencia, subrayó que la situación estaba estrechamente ligada al propio proceso de aprendizaje de Mercedes con la actualización.

"Creo que probablemente se trata sobre todo de que nosotros no estamos extrayendo el máximo del nuevo paquete. Por supuesto, Red Bull ha dado un paso adelante increíble, y Max probablemente se ha sentido más cómodo con el coche y simplemente está sacándole más rendimiento. Así que es una combinación de cosas. Seguro que han dado un buen paso adelante".

Dicho esto, Mercedes todavía no está logrando en pista las ganancias de rendimiento que sus simulaciones y el túnel de viento sugieren que la actualización puede ofrecer, reveló Antonelli.

"Por nuestro lado, simplemente estamos intentando entender cómo extraer más potencial de él, porque vemos las ganancias, vemos lo que podría aportar.

"Es solo que la ventana es muy pequeña en este momento, la ventana en la que opera el coche. Es muy sensible a la forma en que lo manejas, a cómo tomas una curva, a cómo frenas. Reacciona de manera muy diferente".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Tanto el equipo —al buscar la puesta a punto correcta— como el piloto todavía necesitan adaptarse a esto, motivo por el cual Antonelli espera con interés el primer fin de semana de carrera convencional en una pista conocida: el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuit of the Americas, donde Antonelli podría, en teoría, asegurar ya el título.

"En Austin tenemos tres prácticas libres, así que podemos tener una mentalidad muy abierta con la puesta a punto. Ojalá podamos encontrar una manera y usar todo el potencial del paquete y finalmente ver las ganancias".

Como esas ganancias aún no se han materializado en pista, la imagen de las últimas semanas puede ser algo engañosa. Sí, Red Bull ha dado indudablemente un enorme paso adelante, pero Mercedes debería tener más rendimiento en reserva del que ha mostrado durante las últimas dos semanas.

No obstante, Antonelli está satisfecho con el progreso realizado en Singapur para entender la actualización, especialmente teniendo en cuenta las muchas dudas que quedaron después de Malasia.

"Creo que el equipo hizo un trabajo increíble este fin de semana poniendo el coche en un mejor lugar y permitiéndome ganar confianza. Y ahora es un punto de partida para seguir trabajando y seguir extrayendo el potencial".

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