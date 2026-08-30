Russell corrió con 170 empleados de Mercedes F1 en un evento especial de karting

Tras el doble podio de Mercedes en el Gran Premio de los Países Bajos, George Russell recompensó al personal de las sedes del equipo en Brackley y Brixworth con una sesión privada de karting en el Silverstone Circuit.

Mercedes confirmó el evento a través de las redes sociales, publicando en X: "Cambiando el W17 por el kart. Todo sonrisas mientras George invitaba a miembros del equipo de Brackley y Brixworth a una experiencia especial de karting en Silverstone."

El evento reunió al personal de la sede principal en Brackley y de Mercedes High Performance Powertrains (HPP) en Brixworth.

"Estamos aquí en Silverstone haciendo un día de karting en equipo", dijo Russell a la cámara. "Mil personas se anotaron desde Brackley y Brixworth, pero solo podemos acomodar a 170 personas. Tengo muchas ganas, y voy a correr con ellos."

Después de que el personal ya hubiera completado algunas vueltas, Russell se puso su mono de carrera para unirse a ellos y luego entregó medallas al grupo al final.

"Es muy bonito ver a George tan feliz. Te hace darte cuenta de lo diferentes que podrían ser las cosas con un poco más de apoyo. Obviamente, no hablo de Marcus, Katsu y los demás; sabes perfectamente quién es el problema...", comentó un fan en X, mientras que otro añadió: "Me encanta de verdad lo feliz que se ve George durante todo el día. Realmente ama a este equipo."

Un par de comentarios ligeramente sarcásticos incluyeron: "Que le den el kart en Monza. Probablemente sea más fiable" y "Por fin consigue un coche fiable, no me extraña que esté feliz."

Esto llega en medio de una sólida campaña de 2026 para el equipo, pero un tanto más dificultosa para Russell. Mercedes lidera actualmente el campeonato de constructores con 425 puntos y Ferrari le sigue en segundo lugar con 338 puntos. Russell ocupa el segundo lugar en el campeonato de pilotos, 59 puntos por detrás de su compañero de equipo Kimi Antonelli y empatado a puntos con Lewis Hamilton.

La 13ª ronda de la temporada tendrá lugar en Monza para el Gran Premio de Italia del 4 al 6 de septiembre.