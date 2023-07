Russell califica de "bastante inútiles" las gomas de lluvia en Spa

En condiciones de lluvia, todos los pilotos están obligados a utilizar el neumático de lluvia cuando circulan detrás del coche de seguridad antes del arranque de la carrera, tal como sucedió en la sprint del Gran Premio de Bélgica.

Sin embargo, la anomalía es que una vez que las condiciones son aptas para la carrera, el neumático de mojado se considera poco útil.

En el sprint de Spa, la mitad de la parrilla entró en boxes al principio y el resto al final de la primera vuelta rápida.

"El neumático extremo es bastante inútil, es muy, muy malo", dijo Russell. "Es probablemente seis, siete segundos por vuelta más lento que el intermedio. Y la única razón por la que correrías con el extremo mojado es porque harías aquaplane con el intermedio. Así que hay que mejorarlo sustancialmente.

"El aquaplaning con bastante poca agua es realmente sustancial. Recuerdo ver los viejos vídeos onboard de 2007 con [Felipe] Massa y [Robert] Kubica en Fuji.

"Recuerdo haber hecho días de pruebas aquí en la F3 y en la Fórmula Renault, con Michelin y Hankook, el aquaplaning no era realmente una cosa, pero me doy cuenta de que estamos haciendo mucho más de 220 km/h. No es sencillo. Pero sí, tiene que haber algunas mejoras significativas".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El piloto de Ferrari Charles Leclerc, que saldrá el domingo desde la pole position en el GP de Bélgica, coincidió con Russell.

"Hay que trabajar un poco porque tenemos neumáticos extremos que son muy lentos, pero que son muy buenos para el aquaplaning", dijo. "Pero nunca conducimos en esas condiciones debido a la visibilidad.

"Así que siempre que se puede conducir tenemos que ir con intermedios. Así que sí, es bastante complicado en este momento. Creo que la goma de lluvia extrema debería ser más rápida y estar más cerca de los intermedios, así que corremos más en el extremo que en los intermedios, básicamente".

A principios del fin de semana en Spa, Russell sugirió que la FIA tendría que tomar "decisiones audaces" sobre las carreras en condiciones de mojado, y el director de la GPDA dijo que estaba contento de que el sprint comenzara después de un retraso por la fuerte lluvia seguido de varias vueltas detrás del coche de seguridad.

"Creo que hicieron un buen trabajo dadas las circunstancias", dijo. "Es todo un reto. Aún así, las condiciones son increíblemente peligrosas, vas a 300 kilómetros por hora en la recta y no puedes ver 50 metros delante de ti.

"Parece especialmente malo en este circuito. No sé si es la humedad, los árboles o qué, pero el spray no parece dispersarse. Es como si estuvieras conduciendo dentro de una nube".

También sugirió que las vueltas del coche de seguridad deberían ser sustituidas por los coches rodando a toda velocidad -pero sin correr- para ayudar a dispersar el agua.

"Creo que esas cuatro vueltas con el coche de seguridad no nos han aportado mucho", dijo. "Creo que en Japón pasó lo mismo, dimos muchas vueltas con el coche de seguridad y no mejoró mucho la situación.

"Así que quizás una solución para el futuro es si nos permiten dar dos, tres, cuatro vueltas a toda velocidad de carrera y luego sacar el coche de seguridad para neutralizar el pelotón, y volver a salir, porque después de dos vueltas de carrera las cosas iban mucho mejor".