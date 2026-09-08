Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Italia

Martin Brundle: Russell debe cuestionar a Mercedes por la decisión bajo VSC en el GP de Italia

Martin Brundle dice que George Russell debe cuestionar a Mercedes después de que su estrategia en el Gran Premio de Italia pudiera haberle costado la victoria.

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes

El expiloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports Martin Brundle insiste en que George Russell debe obtener respuestas de Mercedes después de que una estrategia con coche de seguridad virtual potencialmente le costara la victoria en el Gran Premio de Italia.

Russell parecía encaminado a reducir la brecha con su rival por el campeonato y compañero de equipo Kimi Antonelli en Monza. Mientras Russell se mantuvo en pista con neumáticos duros durante un periodo de coche de seguridad virtual, Antonelli fue llamado a boxes para montar medios nuevos. El joven de 20 años aprovechó la ventaja de los neumáticos para remontar en la parrilla y llevarse la victoria en su carrera de casa.

También lee:

"Ha sido un día muy difícil para George Russell", explicó Brundle. "Seguramente tendrá que sentarse y hablar con el equipo, y preguntar: '¿Cómo ocurrió eso? Iba liderando la carrera. ¿Por qué no se me dio esa parada en boxes barata preferencial ahí?'"

Antonelli recibió una penalización por unidad de potencia en el Gran Premio de Italia, lo que lo colocó al fondo de la parrilla de salida y le dio a Russell una enorme oportunidad de cerrar la brecha en la clasificación.

"Para el campeonato mundial, esta era la oportunidad de George de hacer algo respecto al déficit, y el déficit ha crecido", añadió Brundle.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La expiloto de la W Series y comentarista de Sky Sports Naomi Schiff se hizo eco de los comentarios de Brundle. "Creo que quizá la razón por la que lo hemos visto estar tan tranquilo al respecto ahora mismo es porque probablemente también se está cuestionando un poco a sí mismo, y por qué no fue capaz de sacar más ventaja.

"Pero creo que, con retrospectiva, hará preguntas, como: '¿Por qué no pude parar en boxes durante el VSC?'

"Sí, estaba con una estrategia diferente y querían que alargara su tanda, pero al fin y al cabo, un juego de neumáticos más fresco podría haberle salvado la victoria hoy."

Antonelli, que logró su séptima victoria en F1 en Monza, ahora lidera el campeonato con una ventaja de 66 puntos sobre Russell, segundo.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Los jefes de Ferrari deben intervenir tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza, avisa Montoya

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Los jefes de Ferrari deben intervenir tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza, avisa Montoya

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Los jefes de Ferrari deben intervenir tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en Monza, avisa Montoya

Ecclestone, exjefe de la F1, habría sido detenido por viajar en avión con una escopeta

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ecclestone, exjefe de la F1, habría sido detenido por viajar en avión con una escopeta

El "bonito" momento de Verstappen en Monza con el padre de Antonelli se hace viral

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
El "bonito" momento de Verstappen en Monza con el padre de Antonelli se hace viral
Más de
George Russell

¿Quién durmió peor anoche tras el Gran Premio de Italia? George Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Quién durmió peor anoche tras el Gran Premio de Italia? George Russell

Rosberg niega que Mercedes favorezca a Kimi Antonelli sobre George Russell tras Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Rosberg niega que Mercedes favorezca a Kimi Antonelli sobre George Russell tras Monza

Mercedes aclara la diferencia de estrategias entre Russell y Antonelli en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Mercedes aclara la diferencia de estrategias entre Russell y Antonelli en Monza
Más de
Mercedes

¿Quién durmió mejor anoche tras el Gran Premio de Italia? Marco Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
¿Quién durmió mejor anoche tras el Gran Premio de Italia? Marco Antonelli

Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre el agua" en el GP de Italia de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Por qué Toto Wolff ya sabía que Antonelli "caminaría sobre el agua" en el GP de Italia de F1

Cómo Verstappen intentó compensar la sensación de ir "como una tortuga" frente a Mercedes en Italia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Cómo Verstappen intentó compensar la sensación de ir "como una tortuga" frente a Mercedes en Italia

Últimas noticias

Martin Brundle: Russell debe cuestionar a Mercedes por la decisión bajo VSC en el GP de Italia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Martin Brundle: Russell debe cuestionar a Mercedes por la decisión bajo VSC en el GP de Italia

Así podrían ser los eventos del WRC bajo su nuevo promotor

WRC
WRC WRC
Rally de Chile
Así podrían ser los eventos del WRC bajo su nuevo promotor

Ganadores y perdedores de la difícil Southern 500 de NASCAR en Darlington

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Darlington II
Ganadores y perdedores de la difícil Southern 500 de NASCAR en Darlington

Scott McLaughlin cumple una 'promesa' a su hija con la victoria en Laguna Seca

IndyCar
Indy IndyCar
Laguna Seca
Scott McLaughlin cumple una 'promesa' a su hija con la victoria en Laguna Seca