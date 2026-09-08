Martin Brundle: Russell debe cuestionar a Mercedes por la decisión bajo VSC en el GP de Italia

El expiloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports Martin Brundle insiste en que George Russell debe obtener respuestas de Mercedes después de que una estrategia con coche de seguridad virtual potencialmente le costara la victoria en el Gran Premio de Italia.

Russell parecía encaminado a reducir la brecha con su rival por el campeonato y compañero de equipo Kimi Antonelli en Monza. Mientras Russell se mantuvo en pista con neumáticos duros durante un periodo de coche de seguridad virtual, Antonelli fue llamado a boxes para montar medios nuevos. El joven de 20 años aprovechó la ventaja de los neumáticos para remontar en la parrilla y llevarse la victoria en su carrera de casa.

También lee: Fórmula 1 Mercedes aclara la diferencia de estrategias entre Russell y Antonelli en Monza

"Ha sido un día muy difícil para George Russell", explicó Brundle. "Seguramente tendrá que sentarse y hablar con el equipo, y preguntar: '¿Cómo ocurrió eso? Iba liderando la carrera. ¿Por qué no se me dio esa parada en boxes barata preferencial ahí?'"

Antonelli recibió una penalización por unidad de potencia en el Gran Premio de Italia, lo que lo colocó al fondo de la parrilla de salida y le dio a Russell una enorme oportunidad de cerrar la brecha en la clasificación.

"Para el campeonato mundial, esta era la oportunidad de George de hacer algo respecto al déficit, y el déficit ha crecido", añadió Brundle.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La expiloto de la W Series y comentarista de Sky Sports Naomi Schiff se hizo eco de los comentarios de Brundle. "Creo que quizá la razón por la que lo hemos visto estar tan tranquilo al respecto ahora mismo es porque probablemente también se está cuestionando un poco a sí mismo, y por qué no fue capaz de sacar más ventaja.

"Pero creo que, con retrospectiva, hará preguntas, como: '¿Por qué no pude parar en boxes durante el VSC?'

"Sí, estaba con una estrategia diferente y querían que alargara su tanda, pero al fin y al cabo, un juego de neumáticos más fresco podría haberle salvado la victoria hoy."

Antonelli, que logró su séptima victoria en F1 en Monza, ahora lidera el campeonato con una ventaja de 66 puntos sobre Russell, segundo.