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Fórmula 1 GP de Bélgica

Russell debe exigir "respuestas" a Mercedes en medio de un "territorio nuevo", dice Chandhok

Karun Chandhok dice que George Russell debe exigir respuestas claras de ingeniería a Mercedes tras un grave déficit de velocidad en recta.

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell se encuentra en "territorio nuevo" y debe exigir respuestas de ingeniería para solucionar un grave déficit de velocidad en recta, según el expiloto de Formula 1 y comentarista de Sky Sports Karun Chandhok.

El Gran Premio de Bélgica de Russell terminó en la primera vuelta de la carrera en Spa-Francorchamps tras una colisión con el siete veces campeón y su excompañero de equipo Lewis Hamilton.

Al evaluar el incidente después de la carrera, Chandhok señaló que Hamilton perdió el control en aire turbulento detrás de Max Verstappen y recalcó que Russell fue la "parte inocente" que dejó suficiente espacio para competir. Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por el incidente.

El abandono solo agravó un fin de semana profundamente frustrante para Russell, que se vio afectado por una inexplicable falta de ritmo y un déficit estimado de velocidad en recta de cuatro décimas de segundo. Chandhok advirtió que Mercedes no puede permitir que el británico siga librando una batalla desigual.

"En realidad nunca ha estado a la defensiva, ¿verdad? Fue el piloto líder en Williams durante todos esos años; en cierto modo tenía ventaja sobre Lewis cuando llegó a Mercedes, así que es territorio nuevo para él", explicó Chandhok durante la transmisión de Sky Sports F1.

"Creo que tiene que volver e intentar obtener respuestas claras desde el punto de vista de ingeniería. Todos hemos tenido conversaciones este fin de semana por el paddock con gente de Mercedes, y la sensación que tenemos es que no tienen una respuesta clara.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

"Así que tienen que volver, tienen que mirar la información que tienen en los datos, tener un par de días para digerirla entre ahora y Budapest, porque no puede llegar al próximo fin de semana de carrera y al siguiente con un déficit en términos de velocidad en recta.

"Estás llevando un lápiz a una pelea de espadas, así que no tiene sentido hacer eso. Tiene que obtener una respuesta, y si eso significa que tienen que cambiar la unidad de potencia, o cambiar la batería, o cambiar algo y asumir una penalización, entonces quizá tengan que hacerlo para intentar despejar esta duda.

"Como piloto de carreras, llegar a un fin de semana dudando del paquete o del coche que tienes, de si tienes una pelea justa, es un lugar terrible en el que estar. Así que buscará respuestas claras guiadas por la ingeniería."

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