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Fórmula 1 GP de Mónaco

Russell debe vencer a Antonelli en Barcelona para salvar sus opciones al título de F1

David Coulthard ha advertido que George Russell debe vencer a su compañero de equipo Kimi Antonelli en el GP de España para mantener vivas sus esperanzas de campeonato

Lydia Mee
Publicado:
George Russell, Mercedes

El ex piloto de Fórmula 1 y comentarista David Coulthard sostuvo que George Russell debe derrotar a su compañero de equipo de Mercedes, Kimi Antonelli, en el Gran Premio de España para mantener vivas sus aspiraciones al campeonato de 2026.

Antonelli hizo historia el domingo, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia del Gran Premio de Mónaco. El joven de 19 años sobrevivió a un caótico inicio de carrera, a un safety car tardío y al reinicio de la carrera para convertir con éxito la pole position en su quinta victoria consecutiva de la temporada.

En contraste, Russell, que había sido segundo en el campeonato de pilotos antes de Mónaco, sufrió múltiples sanciones y terminó fuera de los puntos en 13.ª posición. Como resultado, el británico ahora es tercero en la clasificación tras ser superado por Lewis Hamilton.

Hablando en el pódcast Up To Speed, Coulthard argumentó: "Necesita demostrar que puede lograr una pole en Barcelona, y suponiendo que el coche sea lo suficientemente rápido, por supuesto, simplemente necesita estar venciendo a Kimi.

"Seamos honestos. Si no vence a Kimi, se acabó. No habrá Campeonato del Mundo."

El ex presentador de F1 TV y copresentador del pódcast Up To Speed, Will Buxton, añadió: "Puedes decir durante todo el tiempo que quieras: 'Lo único que necesito es el coche. Lo único que necesito es la oportunidad'. Bueno, ¿adivina qué? Tienes el coche. Tienes la oportunidad. Y te están dando una paliza."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Erik Junius

Todavía es temprano en la temporada, pero tal como están las cosas después de las primeras seis rondas, Russell se encuentra a 68 puntos de su compañero de equipo.

Aunque el piloto británico ganó el Gran Premio de Australia que abrió la temporada y la carrera sprint de China, no ha ganado una carrera desde entonces. Tuvo problemas técnicos durante la clasificación del Gran Premio de China, vio perjudicada su estrategia por un safety car en el Gran Premio de Japón y se vio obligado a abandonar cuando lideraba el Gran Premio de Canadá por problemas en el coche.

Así que no todo se ha debido a una falta de rendimiento del piloto de 28 años, pero mientras lucha por sumar puntos, Antonelli está ampliando su ventaja como el piloto más joven en liderar un campeonato.

Fotos del GP de Mónaco - Domingo

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Jackie Stewart

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lily Rowland

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Fisher in the Paddock

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Isabella Bernardini

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Benedetto Vigna, CEO of Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team talks to Donald Trump Jr and his wife Bettina Anderson

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Tion Wayne

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Mika Hakkinen

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Sir Jackie Stewart y Jacky Ickx.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Yates en el puerto.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Kim Kardashian y Khloe Kardashian en las redes sociales.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Kim Kardashian y Khloe Kardashian en el paddock junto a Silvia Domenicali y Stefano Domenicali, director ejecutivo del Grupo Fórmula 1.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
La princesa Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II de Mónaco.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA; el príncipe Alberto II de Mónaco; la princesa Charlene de Mónaco; y Stefano Domenicali, director ejecutivo del Grupo Fórmula 1.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Entrenamiento de paradas en boxes del equipo Audi F1.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

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Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Los comisarios despejan la pista bajo bandera roja.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
La pista se limpia durante una interrupción por bandera roja.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Un oficial indica que quedan 5 minutos para la reanudación en el carril de boxes.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Oscar Piastri, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, cruza la línea de meta y se proclama vencedor del Gran Premio de Mónaco.

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Frédéric Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
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