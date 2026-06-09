Russell debe vencer a Antonelli en Barcelona para salvar sus opciones al título de F1
David Coulthard ha advertido que George Russell debe vencer a su compañero de equipo Kimi Antonelli en el GP de España para mantener vivas sus esperanzas de campeonato
El ex piloto de Fórmula 1 y comentarista David Coulthard sostuvo que George Russell debe derrotar a su compañero de equipo de Mercedes, Kimi Antonelli, en el Gran Premio de España para mantener vivas sus aspiraciones al campeonato de 2026.
Antonelli hizo historia el domingo, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia del Gran Premio de Mónaco. El joven de 19 años sobrevivió a un caótico inicio de carrera, a un safety car tardío y al reinicio de la carrera para convertir con éxito la pole position en su quinta victoria consecutiva de la temporada.
En contraste, Russell, que había sido segundo en el campeonato de pilotos antes de Mónaco, sufrió múltiples sanciones y terminó fuera de los puntos en 13.ª posición. Como resultado, el británico ahora es tercero en la clasificación tras ser superado por Lewis Hamilton.
Hablando en el pódcast Up To Speed, Coulthard argumentó: "Necesita demostrar que puede lograr una pole en Barcelona, y suponiendo que el coche sea lo suficientemente rápido, por supuesto, simplemente necesita estar venciendo a Kimi.
"Seamos honestos. Si no vence a Kimi, se acabó. No habrá Campeonato del Mundo."
El ex presentador de F1 TV y copresentador del pódcast Up To Speed, Will Buxton, añadió: "Puedes decir durante todo el tiempo que quieras: 'Lo único que necesito es el coche. Lo único que necesito es la oportunidad'. Bueno, ¿adivina qué? Tienes el coche. Tienes la oportunidad. Y te están dando una paliza."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Erik Junius
Todavía es temprano en la temporada, pero tal como están las cosas después de las primeras seis rondas, Russell se encuentra a 68 puntos de su compañero de equipo.
Aunque el piloto británico ganó el Gran Premio de Australia que abrió la temporada y la carrera sprint de China, no ha ganado una carrera desde entonces. Tuvo problemas técnicos durante la clasificación del Gran Premio de China, vio perjudicada su estrategia por un safety car en el Gran Premio de Japón y se vio obligado a abandonar cuando lideraba el Gran Premio de Canadá por problemas en el coche.
Así que no todo se ha debido a una falta de rendimiento del piloto de 28 años, pero mientras lucha por sumar puntos, Antonelli está ampliando su ventaja como el piloto más joven en liderar un campeonato.
Fotos del GP de Mónaco - Domingo
Las fotos del domingo en el GP de Mónaco de F1 2026
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